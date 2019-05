Elecciones FEUC: Gremialista resentido inventó falso abuso sexual de candidato

La denuncia de abuso sexual contra el ex candidato a la presidencia de la FEUC José Ignacio Palma (Movimiento Gremial) que se conoció a dos días de las últimas elecciones de la federación resultó ser el invento de un ex compañero.

El relato de la supuesta estudiante, que fue publicado en "Anónimo UC" y se viralizó casi de inmediato, indicaba que durante una fiesta ocurrida en 2015 el ex candidato junto a otro gremialista la habrían embriagado antes de que Palma empezara a besarla y tocarla aunque ella opuso resistencia.

"No sé si logré o no decirle que parara, pero él, aunque me veía llorando, no se detenía. Me agarró la cara y me empezó a dar besos, a la fuerza me metió la lengua en la boca, me tenía agarrada por el pelo", decía el escrito.

Palma presentó su autodenuncia a la Secretaría General de la UC, y más tarde ante el Ministerio Público, y decidió no renunciar a su candidatura, pero su lista perdió las elecciones, y el acoso presencial y online lo obligaron a comenzar un tratamiento psicológico.

El vuelco

A casi siete meses de su derrota, Palma reveló a El Mercurio que recibió un mensaje de Whatsapp de un ex gremialista, el estudiante de Derecho Johnny Olate, confesándole que la denuncia falsa fue un modo de desquitarse con él por haberlo expulsado del movimiento en febrero del 2018.

"Me contó que la PDI había llegado hasta su casa, que había declarado y me confesó que él había inventado esta historia. Me dijo que iba a ir a la Secretaría General a entregarse al igual como lo hizo con la PDI", sostuvo Palma al matutino.

El informe de la policía confirma que la publicación se originó en los "servicios asociados al suscriptor Johnny Alexis Olate Rojas" y que el joven declaró ser "el autor material de la creación de la fanpage investigada".

Olate, quien fuera desvinculado del movimiento por su nula participación y un comportamiento violento en redes sociales, dijo a la Secretaría General que la publicación "fue producto de un arrebato, de un momento de malestar", pues Palma no quiso escuchar su lado de la historia antes de pedir su renuncia.

"Hacia octubre veo que es candidato a presidente de la FEUC, y producto de un arrebato de irracionalidad y estupidez, creé esta publicación a lo largo de la tarde y después mi intención fue borrarla, pero la página la había borrado Facebook por denuncias (...) Fue horrible lo que hice, es una conducta reprochable, porque intenté pagar con la misma moneda, me excedí y fue mucho peor de lo que me había pasado", admitió a la UC.

Se espera que Palma presente una querella por injurias y calumnias contra el ex gremialista ante la Fiscalía en las próximas semanas, mientras que la universidad abrió un proceso de responsabilidad de oficio contra Olate el pasado 13 de mayo.