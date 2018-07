Usach abrió sumario contra profesor acusado de portar arma en el campus

La Universidad de Santiago (Usach), abrirá un sumario contra un académico que fue acusado de portar un arma al interior del campus.

Según consignó este miércoles La Tercera, alrededor de nueve centros de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Usach presentaron una carta dirigida al decano, Juan Carlos Espinoza, solicitando la investigación hacia el docente y secretario académico de la misma facultad, Pedro Corral, por, presuntamente, portar un arma de fuego al interior de las instalaciones del centro universitario.

"Repudiamos enérgicamente el porte de armas dentro del espacio universitario, sea ésta catalogada como arma blanca o de fuego, ya sea por académicos, funcionarios, proveedores de servicios, administrativos y/o estudiantes", afirma la misiva enviada por los estudiantes.

Además, el comunicado agregó que Raúl Thoms, otro académico del plantel, durante el año 2016 ya había alertado al rector de la universidad, Juan Manuel Zolezzi, acerca de la existencia del arma.

"Estupefacto pude constatar que la conducta de este señor es su modus operandi en su trato social con estudiantes, funcionarios y colegas. Surge aquí otras pregunta, ¿cómo un directivo puede exhibir con tanta libertad un arma de fuego al interior de un recinto universitario estatal?", puntualizó Thoms.

La orden de sumario

Tras la denuncia realizada el año 2016, el asesor jurídico de la Usach, Ángel Lara, solicitó a la fiscalía interna universitaria que se iniciara un proceso de sumario contra Pedro Corral, sin embargo, nunca se realizó.

El acusado, en declaraciones a La Tercera, aseguró que "no cargo un arma en la universidad, sí estoy autorizado para transportar y usar armas porque practico tiro y cuando voy al club en el horario de almuerzo traigo de mi casa el arma y como no la puedo dejar en el auto la traigo a mi oficina, pero no cargada con municiones".

Tras la carta entregada por los alumnos, Zolezzi ordenó dos sumarios de investigación: uno para la denuncia realizada por Thoms en el 2016 y la segunda para indagar acerca de por qué no se realizó el proceso de investigación en primera instancia, hace dos años.