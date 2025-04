Acuerdo SQM-Codelco: Economistas avalan llamado a la transparencia

Economistas que se dieron cita en El Primer Café de Cooperativa este jueves avalaron el llamado de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a revisar el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de litio en el Salar de Atacama, en la línea de transparentar información que puede no ser de conocimiento público.

Lo anterior, después de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntara ayer en Radio Duna que "el hecho de que se planteen dudas o se cuestione esto significa también poner en duda hasta dónde Chile puede garantizar u ofrecer el abastecimiento de un mineral importante en la actualidad, como es el litio".

Para Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), "el escrutinio es algo a lo que siempre tiene que estar sometida una empresa como Codelco, por su importancia cuantitativa y estratégica".

No obstante, destacó que "el directorio de Codelco hoy, en comparación con otras empresas del mundo público, tiene un nivel de profesionalismo en términos de cómo está estructurado en sus reglas, que es mucho mejor que el que teníamos hace 15 o 20 años, y tiene integrantes que son tan distintos en su mirada ideológica, como por ejemplo, Eduardo Bitrán (PPD) y Pedro Pablo Errázuriz (Evópoli), ambos exministros en lados bien distintos del espectro político. Por lo tanto, eso me genera cierta tranquilidad".

"Pero nuevamente -continuó Bergoeing-, creo que cualquier ciudadano tiene derecho a exigir transparencia de parte de una empresa estatal, sobre todo cuando está involucrada en un acuerdo de la importancia de éste".

Jaime Ruiz-Tagle, profesor de la U. de Chile y exdirector del Departamento de Economía de esa casa de estudios, admitió que "es lamentable que esta situación, que aparentemente estaba superada, venga a enredar un poco el desarrollo de una asociación público-privada, que son las cosas que por lo menos a mí me parecen muy interesantes de cara al desarrollo de Chile en los próximos años".

Por ende, matizó que "me gustaría que se haga un requerimiento formal al Parlamento, con antecedentes, por escrito, y cosas más formales para que se vea que hay algo realmente serio que estudiar, y no solamente un anuncio a través de los medios. Por cierto, es parte de las campañas políticas, pero me gustaría algo más profundo: si es que hay que corregir algo, tendrá que ser corregido, pero entiendo que no hay antecedentes a la vista como para que eso ocurra".

Más dura fue Michèle Labbé, académica e investigadora de la Facultad de Economía de la U. San Sebastián, quien acusó que "la forma en que se hizo el contrato que entre SQM y Codelco fue muy opaca. Se ha entregado información, pero por lo menos para aquellos que no lo seguimos directamente, la sensación es que fue una negociación a puerta cerrada; no hubo licitación, que era lo que el mercado esperaba, y por lo tanto, no me extraña que se pida información al respecto, (aunque) no estoy de acuerdo con hacerlo por tuits", como fue el caso de Matthei.

Rivera: La derecha utiliza cualquier política para hacer campaña

Por su parte, Eugenio Rivera, integrante del Foro Económico para el Desarrollo Justo y Sostenible, coincidió con el ministro Marcel, que en la misma entrevista sostuvo que "generar dudas en torno a esto me parece tremendamente inoportuno en el momento actual", aludiendo a la guerra arancelaria desde Estados Unidos.

"Ha quedado en evidencia un peligro grande en la extrema derecha primero, pero que ahora se impone en la derecha, que es utilizar cualquier política de Estado para hacer campaña política, y creo que eso le puede hacer muy mal a la democracia, y muy mal a la economía en estos momentos, en que vivimos unas situaciones tan graves", lamentó el economista.