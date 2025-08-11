Síguenos:
País | Energía | Cambio de hora

Vuelve el horario de verano: ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Para este proceso de cambio de hora se deberán adelantar los relojes.

Vuelve el horario de verano: ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?
 iStock
Chile se alista para un nuevo cambio de hora, instancia en la que se ajustan los relojes para marcar el inicio del horario de verano.

Esta medida, que se repite cada año y que en abril tuvo su primer ajuste con el inicio del horario de invierno, busca optimizar el uso de la luz natural y se aplica de manera distinta según la región del país.

¿Cuándo se aplicará el horario de verano en Chile?

El cambio de hora comenzará a regir a partir del sábado 6 de septiembre, fecha en la que se deberán adelantar los relojes 60 minutos en casi todas las regiones del país, excepto para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde se mantendrá el huso horario actual (UTC-3).

Es decir, cuando los relojes marquen las 00:00 horas, los relojes deberán adelantarse directamente a la 01:00 de la madrugada del domingo 7 de septiembre.

Cabe destacar que en Chile Insular, Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio de hora se realizará a las 22 horas del primer sábado de septiembre.

