Justicia acogió recurso contra la SMA por aprobar modificaciones en construcción Alto Maipo

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por la coordinadora ciudadana No Alto Maipo en contra del jefe subrogante de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Sebastián Riestra.

La organización acusa a Riestra de aprobar, sin previa consulta a la Dirección General de Aguas (DGA), un cambio arbitrario en las técnicas de construcción del puente Volcán, que incluye el trabajo de una máquina tunelera por debajo de los glaciares localizados en el monumento natural El Morado, hecho que es denunciado desde el año 2016.

Según los denunciantes, la DGA, vía Transparencia, advirtió que no aprobó ningún cambio en la metodología de construcción, sin embargo, el proyecto hidroeléctrico sigue sus funciones.

Según la integrante de la red metropolitana No Alto Maipo María Jesús Martínez, la Superintendencia de Medio Ambiente detectó 14 incumplimientos en el proyecto, de los cuales nueve son graves.

"Estamos hablando de una construcción que está poniendo en peligro los glaciares y otros elementos del ecosistema, pero principalmente el agua de la capital", apuntó Martínez.

"Creemos que la Superintendencia ha actuado de forma equivocada, ha omitido información sumamente grave y por eso creemos que la resolución que dio aprobación al programa de cumplimientos tiene que quedar anulada y Alto Maipo tiene que seguir el proceso final de sanción hasta la clausura o el cierre", enfatizó la activista.

Por su parte, el director del Observatorio Latinoamérica de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, afirmó que Alto Maipo nunca presentó los estudios geológicos de los túneles.

"La empresa tenía que montar un sistema de monitoreo para garantizar que no se iban a afectar los glaciares con este proceso de construcción, sin embargo, no cumplió. Esto no fue sancionado por la autoridad y se le han dado muchas oportunidades a la empresa", indicó Cuenca.

El director del Observatorio Latinoamérica de Conflictos Ambientales concluyó que, a partir de una serie de informes solicitados a organismos competentes, como Sernageomin y el Servicio de Evaluación Ambiental, "la Corte tiene que tomar una medida y nosotros esperamos que sea la paralización de la construcción, por lo menor, parcialmente en la zona que estamos denunciando".

Se espera que esta semana se emitan los informes de los mencionados organismos para que el Tribunal determine los pasos a seguir.