00:53 - | "Salvo algunos accidentes menores que lamentamos, y vehículos en panne en la ruta que generaron una congestión, no hubo hasta ahora mayores inconvenientes en los traslados", señaló el seremi metropolitano de Obras Públicas, Jorge Daza , y recalcó que "tenemos una buena evaluación de nuestro plan de contingencia" .

13:14 - | El ministro Juan Carlos García sostuvo que "no les quepa la menor duda que este tipo de medidas que ya venimos implementando hace varios fines de semana atrás y en este está funcionando a plena marcha, lo seguiremos haciendo. De manera que si hay conductores imprudentes o se genera algún accidente por alguna razón , nosotros vamos a estar ahí ayudando a que pueda conseguir que el flujo siga siendo continuo, a pesar de que pueda reducirse parcialmente por la congestión".

13:29 - | En el marco del fin de semana largo, el jefe de la V Zona policial, general Edgar Jofré , detalló que ha habido tres accidentes de tránsito en la Región de Valparaíso: "La mejor recomendación preventiva que podemos entregar en esta fecha es que justamente saque de su conducta estas tres acciones que terminaron con 122 accidentes , 40 personas lesionadas y lamentablemente cuatro fallecidos : no conducir atento, exceso de velocidad y conducción bajo la influencia del alcohol o de las drogas .

12:59 - | El teniente Manuel Rocco, de la prefectura de tránsito, señaló que " se han producido 95 lesionados de diferente gravedad (por accidentes). Por el momento, las rutas de salida de Santiago tienen un flujo alto, aunque no hay congestiones, sino que una velocidad de desplazamiento reducida ".

19:13 - | Luego de que el seremi metropolitano del MOP, Jorge Daza, para dialogar, el movimiento "No más TAG" depuso su amenaza de cortar algunos puntos de la Ruta 68 : en el encuentro, la autoridad dio cuenta de que en el Congreso se introdujo una iniciativa para la condonación del 80% de la deuda de automovilistas y que todas ellas se agrupen

19:07 - | "La berma es sólo para emergencias. No la uses si no es necesario", llamó el Ministerio de Obras Públicas a los conductores #CooperativaContigo