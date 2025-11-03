Fin de semana largo: Accidentes de tránsito dejaron 29 fallecidos

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó un balance del fin de semana largo e informó que 29 personas fallecieron en accidentes de tránsito a lo largo del país, cifra que representa un preocupante aumento en comparación a la misma fecha del año pasado.

Durante los tres días de descanso se cursaron más de 2.000 infracciones de tránsito, la mayoría asociadas a exceso de velocidad, no uso del cinturón de seguridad y la falta de sistemas de retención infantil, y 190 personas fueron detenidas por conducción de manera temeraria o bajo los efectos del alcohol y drogas: "Es una tragedia que enluta a muchas regiones del país. Tuvimos una serie de colisiones en que fallecieron múltiples personas, lo que significa que eso va engrosando esta triste estadística", lamentó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

En cuanto al flujo vehicular, solo desde la Región Metropolitana salieron más de 450.000 vehículos hacia distintos puntos del país mientras que, a nivel nacional, se realizaron más de 61.000 fiscalizaciones. Adicionalmente, se detalló que existe un aumento del 4% en el número de fallecidos en las rutas en comparación a la misma fecha del año anterior, lo que se traduce en 42 personas más que han perdido la vida.