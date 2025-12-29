Año Nuevo 2026: ¿Qué comunas tendrán show de drones y fuegos artificiales en Chile?
Las celebraciones incluirán fuegos artificiales, shows de drones y actividades musicales.
Cada vez queda menos para el término de 2025 y distintas comunas del país ya afinan los últimos detalles para recibir el Año Nuevo 2026, con espectáculos públicos que se concentrarán en la medianoche del 1 de enero en distintos puntos del territorio.
Las celebraciones incluirán fuegos artificiales, shows de drones y actividades musicales, con eventos confirmados en la capital y en ciudades del norte, centro y sur del país, algunos de ellos con formatos renovados y propuestas de menor impacto sonoro.
Las autoridades reiteraron el llamado a informarse por los canales oficiales de cada municipio y a planificar los desplazamientos, considerando el alto flujo de personas que se espera durante la noche de Año Nuevo.