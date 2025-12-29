Síguenos:
Tópicos: País | Festivos | Fin de Año

Año Nuevo 2026: ¿Qué comunas tendrán show de drones y fuegos artificiales en Chile?

Redacción Cooperativa

Las celebraciones incluirán fuegos artificiales, shows de drones y actividades musicales.

Cada vez queda menos para el término de 2025 y distintas comunas del país ya afinan los últimos detalles para recibir el Año Nuevo 2026, con espectáculos públicos que se concentrarán en la medianoche del 1 de enero en distintos puntos del territorio.

Las celebraciones incluirán fuegos artificiales, shows de drones y actividades musicales, con eventos confirmados en la capital y en ciudades del norte, centro y sur del país, algunos de ellos con formatos renovados y propuestas de menor impacto sonoro.

Dónde habrá fuegos artificiales para el Año Nuevo 2026 en Chile

  • Santiago Centro: la celebración se realizará en la Torre Entel e incluirá fuegos artificiales, un show de drones y presentaciones musicales, con inicio programado a las 00:00 horas.
  • Valparaíso: el espectáculo pirotécnico se desplegará en el borde costero, con puntos de lanzamiento tanto en tierra como en el mar, y comenzará a las 00:00 horas del jueves 1 de enero, con una duración cercana a los 18 minutos.
  • Viña del Mar: la ciudad jardín mantendrá su tradicional show de fuegos artificiales, con lanzamientos desde distintos sectores del litoral, el cual se iniciará a las 00:00 horas y se extenderá entre 18 y 20 minutos.
  • El Quisco: la comuna recibirá el 2026 sin fuegos artificiales tradicionales y apostará por un espectáculo de drones, música en vivo y animación en el borde costero, que se desarrollará a partir de las 00:00 horas.
  • Iquique: el borde costero será escenario de un show tecnológico de drones, con la participación de cerca de 1.500 dispositivos, cuyo despliegue comenzará a las 00:00 horas.
  • Huasco: la comuna contará con un espectáculo de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro, acompañado de programación musical pensada para toda la familia, desde las 00:00 horas.
  • Los Vilos: tras su confirmación oficial, el tradicional show de fuegos artificiales en el borde costero se activará a las 00:00 horas para recibir el nuevo año.
  • Pucón: el espectáculo pirotécnico se realizará sobre el Lago Villarrica, en el sector de calle Ansonera, y comenzará a las 00:00 horas, con una duración aproximada de 15 minutos.

Las autoridades reiteraron el llamado a informarse por los canales oficiales de cada municipio y a planificar los desplazamientos, considerando el alto flujo de personas que se espera durante la noche de Año Nuevo.

