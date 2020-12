Año Nuevo: Fiscalizarán restoranes y hoteles, y controlarán drogas y alcohol en las rutas

El Gobierno anunció que intensificará las fiscalizaciones en hoteles y restoranes a lo largo del país con motivo del Año Nuevo .

"Hemos recibido muchas denuncias de fiestas que se van a realizar, o también de cenas de Año Nuevo... Vamos a estar presentes en todas estas denuncias que ya hemos recibido", advirtió la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra.

La autoridad explicó que se fiscalizará "no precisamente porque vayan a hacer una fiesta, sino corroborando que se cumplan los protocolos. Y esto lo tenemos programado junto con PDI y Carabineros".

"No más fiestas en Santiago"

Pese a que los datos de la autoridad sanitaria indican que la zona oriente de la capital concentra la mayor cantidad de fiestas clandestinas o reuniones en toque de queda, la comuna de Santiago también ha estado dentro de los lugares con gran cantidad de denuncias en este sentido.

Es por eso que en mayo se implementó un servicio de ruidos molestos que, a la fecha, ha cursado 952 infracciones con 21 personas detenidas.

No obstante, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), señaló que para Año Nuevo "no queremos perseguir a nuestros vecinos, ni cursar las infracciones, que pueden llegar hasta los 50 millones de pesos".

"Vamos a estar fiscalizando, se van a cursar las multas, pero eso no es lo que me mueve a mí como alcalde. Lo que me mueve es cuidar la salud de la población de Santiago", indicó.

"Vamos a estar sin descanso, no más fiestas como las del Espacio Broadway, vamos a dejarnos caer con todo el peso de la ley, no más fiestas clandestinas, pero más que una mano dura de fiscalización yo quiero llamar a la conciencia individual", sostuvo Alessandri.

Fiscalizaciones y cordones sanitarios

Desde las 18:00 horas de este miércoles hasta las 05:00 horas de este 2 de enero regirán los cordones sanitarios en la Región Metropolitana, Región de Valparaíso, Gran Concepción y La Araucanía.

También aumentarán las fiscalizaciones respecto a los límites de velocidad y también con los testeos de drogas y alcohol.

La directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Johanna Vollrath, detalló que "se van a desplegar operativos de fiscalización tanto en el tema de velocidad, y también -muy importante mencionar-, por parte de Carabineros y Senda, controles de alcohol y drogas a lo largo de todo el país, que van a estar funcionando durante todo el fin de semana largo".