Carabinero de franco fue baleado durante encerrona frustrada: Un delincuente muerto

Un carabinero de civil resultó herido de bala durante una encerrona frustrada, ocurrida la noche del miércoles en la comuna de Ñuñoa.

Según información preliminar, la víctima estaba acompañada cuando fue abordada por delincuentes en la esquina de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, frente al Liceo Augusto D'Halmar.

El funcionario fue trasladado de urgencia hasta el hospital institucional, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Uno de los antisociales falleció en medio del incidente, luego que otro funcionario policial -vecino del sector- lo interceptara en su huida.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó "la actuación del sargento José Villegas, quien saliente de su servicio, de haber prestado todo el día servicios policiales como corresponde, no tuvo ninguna vacilación, no dudó en prestarle apoyo y socorro a personas que estaban siendo víctimas de un delito violento. Eso demuestra el estado en el cual estamos, de una institución presente, una institución fuerte, que está combatiendo el crimen organizado y que no va a permitir que este tipo de situaciones acontezcan".

El robo frustrado generó un gran operativo policial en el sector, durante el cual la policía incluso utilizó el helicóptero institucional, y que culminó con dos detenidos, los que fueron dejados en libertad tras descartarse su participación en el hecho.