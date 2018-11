Carabineros congeló entrenamientos del "Comando Jungla" en Colombia

El general director de Carabineros, Hermes Soto, decidió congelar los entrenamientos del denominado "Comando Jungla" en Colombia, ante los cuestionamientos por la muerte del comunero Camilo Catrillanca.

Según publicó La Tercera, aunque ya se confirmó que el grupo policial no será removido de La Araucanía, Soto planteó que "no tenemos proyectado seguir enviando gente para capacitarse allá, durante este y el próximo año".

Al ser consultado sobre que pasará después de 2019, el general director manifestó que "es algo que tenemos que evaluar".

Pese a que la decisión ya ha sido tratada por Soto con el Alto Mando, el tema deberá ser zanjado por el Ministerio del Interior.

Detalles del grupo

Soto explicó que el grupo, conocido como Fuerza Especial de Tarea de Carabineros, suma 80 personas y está dividido en dos reparticiones iguales, una destinada a La Araucanía y otra al Biobío.

Entre los 40 efectivos apostados en La Araucanía, 23 fueron capacitados en Colombia, 15 de los cuales recibieron el curso "Jungla" durante 2018.

"No hay más Carabineros capacitándose actualmente en esta materia. ¿Por qué el curso se denomina Comando Jungla? No lo sé. La policía de Colombia lo denomina así, no nosotros", precisó Soto.

Además, el general director confirmó que ninguno de los funcionarios que participaron en el operativo que terminó con la muerte de Catrillanca había recibido capacitación en Colombia.