Jefe de Carabineros rechaza disolución y refundación: "No sé cuánto se demorarían en crear una policía"

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, analizó el presente de la institución, que ha enfrentado sendas crisis desde el 18 de octubre del 2019, cuando comenzó el estallido social.

En conversación con La Tercera, la máxima autoridad de Carabineros se refirió a la "reforma" que plantean algunos sectores políticos, asegurando que "no se trata de pasar la goma y hacer desaparecer una institución".

"Yo no sé si alguien puede pensar lo que significaría refundar una institución de 94 años, no sé cuánto se demorarían en crear una policía, y no sé si existirían voluntarios para ingresar a una institución sin historia", manifestó Yáñez.

"Uno se sorprende con situaciones que están totalmente fuera de lo que se está trabajando -fustigó- No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años".

"Tenemos muchas cosas que corregir, pero también muchas por las cuales somos reconocidos internacionalmente", aseguró.

La autoridad policial, además, planteó que están modificando "los planes de formación", asegurando que "por ejemplo, los carabineros pasarán a estar cuatro semestres en la escuela", donde se aplicará una formación especial en "materia de derechos humanos".

"SE INSTALARON TEMAS FALSOS"

Consultado sobre si hubo una instrucción institucional para atacar a civiles durante el estallido, Yáñez aseguró que "entregó instrucciones, desde que comenzó el estallido social, para que se respetaran los derechos de las personas".

"(Pedimos) Denunciar cuando se sorprendieran situaciones irregulares, restringimos el uso de la escopeta, las cámaras corporales, dispusimos muchas medidas, está todo documentado", sostuvo.

Además, el general director de Carabineros indicó que "se instalaron temas que no podemos pasar por alto".

"Por ejemplo, se dijo que en el Metro Baquedano había un centro de tortura, cosa que no fue; se dijo que en Peñalolén crucificábamos a los detenidos, algo que nunca ocurrió. Se habló de un joven que lo habían violado con un bastón de servicio, tampoco ocurrió", aseveró Yáñez.