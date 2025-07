Ley Karin: Carabinero denunció a su superior tras burlas sobre su peso

Un carabinero de Vicuña denunció a uno de sus superiores por Ley Karin, tras haber sido víctima de burlas por su peso.

Se trata de Felipe Barraza, quien se licenció en Derecho, por lo que se acercó a la Corporación de Asistencia Judicial de la comuna para gestionar su práctica profesional y, al mismo tiempo, solicitó la autorización correspondiente a sus superiores.

Sin embargo, la entidad jurídica necesitaba su incorporación de forma urgente, por lo que comenzó su práctica en el lugar.

Mientras gestionaba la autorización con sus superiores, Barraza debía participar en una reunión con otros comisarios y jefes de la PDI regional, donde recibió crueles burlas.

Al momento de entrar a la reunión, sus pares comenzaron a reírse de él por su aspecto físico, e incluso realizaron una caricatura de él con IA que compartieron entre ellos por WhatsApp, y que incluso llegó al general jefe de zona.

"Como no había chaquetas de mi talla, me sugirieron que me hiciera una con un mantel", aseguró Barraza, a quien inicialmente le dieron 10 días de licencia tras acudir al médico, y que fue extendida por un mes más por el psiquiatra.

Sin embargo, una denuncia anónima alertó a la institución de que Barraza estaba haciendo su práctica mientras se encontraba con licencia, por lo que abrieron un sumario para desvincularlo.

"El artículo 8 del código del trabajo señala que las prácticas profesionales no generan un vínculo laboral, por lo tanto, no se deben considerar como actividades laborales. Sino que son propias, son actividades propias de un proceso de formación, son actividades educacionales", se defendió el sujeto que asegura que el proceso legal no ha avanzado.