Quilicura: coronel de Carabineros mató a delincuente al repeler un asalto a su casa

Un oficial de Carabineros frustró a balazos, durante la madrugada de este martes, un robo a su vivienda, ubicada en el sector Valle Lo Campino de la comuna de Quilicura, quitando la vida a un delincuente -que murió en la vía pública- y dejando heridos de consideración a otros dos

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en la calle Andalucía Norte, cuando un grupo de cuatro asaltantes, vestidos con ropas oscuras, irrumpieron en la propiedad del uniformado.

Al percatarse de la presencia de los intrusos, el oficial, quien ostenta el grado de coronel, actuó en defensa propia y de su vivienda. Con su arma particular efectuó varios disparos, hiriendo a tres de los delincuentes, uno de los cuales falleció debido a la gravedad de sus lesiones en el exterior del inmueble.

Estado de los involucrados

Tras el incidente, el resto de la banda huyó del lugar, aunque dos de sus integrantes debieron acudir a distintos centros asistenciales debido a los impactos balísticos que presentaban. Uno de ellos ingresó al SAPU de La Pincoya y el otro al SAPU de Quilicura; este último se encuentra, presuntamente, en riesgo vital por la gravedad de sus lesiones. Además, se informó que otro de los heridos es menor de edad.

Hasta el momento, no se ha podido confirmar la identidad ni la edad de la persona que resultó fallecida fuera del domicilio.

Peritajes en curso

El sitio del suceso permanece bajo estricto resguardo policial y completamente acordonado, a la espera de la llegada de personal especializado que realizará los peritajes correspondientes en el cuerpo del fallecido y en el lugar donde ocurrió el baleo.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía y las policías indiquen si, conforme a la dinámica de los hechos, se configura legalmente una acción de legítima defensa.