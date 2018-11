Contraloría desmiente al comandante en jefe del Ejército

La Contraloría desmintió al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, luego que se filtrara una grabación secreta en que el general hablaba frente a 900 oficiales en la Escuela Militar sobre los juicios de cuentas por los viajes y viáticos ilegales de la institución.

En la actividad registrada el martes, Martínez aseguró: "Estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República -y en eso me he empleado yo también- para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta".

"Yo lo conversé con el contralor (Jorge Bermúdez), el contralor entendió las razones, pero parece que alguien se opuso ", agregó.

Desde la Contraloría presentaron una versión diferente: la reunión se realizó el pasado 16 de marzo y duró exactamente 30 minutos, sólo enfocada en los saludos protocolares.

Dicen que no hubo ninguna solicitud de paralizar los juicios de cuentas.

Además, desde la Contraloría señalan que hay 10 procesos de ese tipo en el Ejército.