Ejército reveló que oficiales trafican armas a bandas de narcotraficantes

El comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, reconoció que oficiales de la institución ha vendido armas a grupos narcotraficantes y delincuentes".

The Clinic publicó este jueves un audio donde Martínez -en una cita con 900 oficiales en el Aula Magna de la Escuela Militar- reconoció que "tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando".

En el audio filtrado al medio, el general Martínez remarcó que para enfrentar la crisis de la institución se requiere de un "mando fuerte". "Un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa", acotó.

En esa línea remarcó a los oficiales que "los últimos siete meses para mí no han sido fáciles. Tener que enfrentar cada cosa... Y vienen más. Está el caso del FAM (Fondo de Ayuda Mutua), el del Milicogate que uno no sabe hasta dónde llega. Todo está activo".

En cuanto a los viajes en el Ejército, Martínez sostuvo que "estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República, y en eso me he empleado yo también, para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta".

Según publica The Clinic, el comandante del Ejército comentó a sus oficiales: "¿Es posible encontrar situaciones similares en las otras instituciones? Respuesta, sí. Lo que pasa es que estamos siendo investigados nosotros".

Martínez además comentó a los cientos de oficiales que el Gobierno está trabajando para cambiar el sistema de previsión castrense, prolongando la carrera militar y descartando cualquier alza salarial a corto plazo.

"Uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas, si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo", puntualizó.