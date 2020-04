Gobierno desmiente a general (r) que habló de "boinas negras en el sur"

El Gobierno desmintió este martes al general de Ejército en retiro Eduardo Aldunate Herman, quien el fin de semana, en una carta al director de El Mercurio señaló la presencia de "boinas negras en el sur".

El ex director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de la institución castrense señaló en la misiva estar "preocupado" por "el despliegue al sur del país de una de las unidades de combate más especializadas del Ejército, como es la Brigada de Operaciones Especiales (BOE)".

"Mi mayor inquietud es si las autoridades políticas van a respaldar el empleo de militares -que no actúan como policías-, y no quisiera que un problema político y social lo pagaran los boinas negras ni ningún soldado", expresó.

Las dudas aumentaron cuando, a través de mismo medio, Pablo Urquízar, jefe de gabinete del ministro de Defensa, respondió a Aldunate, pero sin desmentir la información.

Eduardo Aldunate, ex director de la Escuela de Paracaidistas y Fuezas Especiales del Ejército. (Foto: Naciones Unidas)

Hoy fueron el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, y el jefe de la Defensa en la zona, contraalmirante Carlos Huber, quienes negaron dicha versión, que causaba inquietud en las comunas del cono sur de la Provincia de Arauco.

"Efectivamente leí el artículo. No me voy a referir al autor ni al artículo en sí, pero puedo confirmar -como he dicho en reiteradas ocasiones- que tengo solamente a Fuerzas Especiales de Carabineros en el área, trabajando en ese sector y manteniendo vigilancia aérea y terrestre", dijo Huber.

"Eso es parte de todo el operativo que estamos haciendo en el nivel regional la Armada, el Ejército, la Policía de Investigaciones y Carabineros para combatir esta epidemia (de coronavirus), para lo que estamos mandatados: apoyar todas las medidas que se están tomando desde el punto de autoridad sanitaria", agregó el oficial de la Marina.

Así, quedó claro: no hay militares ni boinas de ningún color más que las verdes de Carabineros en la zona. La polémica, sin embargo, provocó molestia en el Gobierno, que, a través del intendente Sergio Giacaman, anunció que estudia acciones legales contra Aldunate por divulgar información derechamente falsa.

"Ésa no es información oficial. Lo oficial es lo que yo y el contraalmirante hemos comentado: hay un trabajo concentrado en las Fuerzas Especiales de Carabineros, que están capacitadas para enfrentar este tipo de situaciones de desorden y, en este caso también, acciones terroristas", dijo Giacaman.

"Yo no estoy juzgando a la persona, estoy juzgando lo que él dice en la carta. Es importante ir siempre a la fuente oficial y evaluaremos cualquier tipo de acción que corresponda. Eso lo conversaremos con los abogados", agregó la autoridad regional, que señaló que le "preocupa que haya personas que están instalando verdades que no son".

Gobierno estudia acciones legales contra general (r) Eduardo Aldunate, por divulgar información falsa. En carta al director a El Mercurio el exoficial de Ejército que participó en bombardeo a La Moneda, aseguró envío de Boinas Negras a Araucanía. Esto fue desmentido @Cooperativa pic.twitter.com/mtTIQ5kG3F — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 21 de abril de 2020

Eduardo Aldunate cumplió roles activos en la dictadura militar. De hecho, en su calidad de subteniente participó en el bombardeo a La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Fue militar por 34 años y alcanzó el alto rango en la parte final de su carrera. Como firmante de la carta está identificado, y puede ser objeto de una acción legal.

Navarro critica al coordinador de seguridad

En un tema aledaño, durante la pasada jornada se confirmó el nombramiento, por parte del Ejecutivo, del constructor civil Francisco Merino como coordinador de seguridad para la macrozona Araucanía.

Lo criticó hoy el senador Alejandro Navarro: "El ministro Blumel ha nombrado un coordinador de la zona macrosur para el combate y la prevención de la delincuencia, y lo ha hecho en un civil, ex director del Serviu Regional, que no tiene experiencia alguna en materias de delincuencia".

"Quisiéramos saber bajo qué decreto está nombrado y qué funciones va a cumplir, porque si queremos tratar ambos temas con seriedad, el tema de la violencia no puede ser combatido por el Ejército. El que siembra vientos, cosecha tempestades", dijo el ex candidato presidencial.