Periodista espiado por el Ejército evalúa acusar a Espina de encubrimiento

El periodista Mauricio Weibel, autor del libro "Traición a la Patria", que en 2016 reveló el desfalco en el Ejército chileno con dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre, dijo este martes a Cooperativa que está evaluando acciones judiciales contra el ex ministro de Defensa Alberto Espina, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por el presunto encubrimiento del espionaje del que fue víctima en 2017 por parte de la institución castrense.

"Estoy evaluando pedir que se procese a Alberto Espina por encubrimiento. Él le dijo a todos los medios de comunicación que esto estaba perfectamente legal. Dio una conferencia de prensa sobre eso y es evidente que eso es falso", anunció Weibel después de que el Centro de Investigación Perodística (Ciper) revelara que la Dirección Nacional de Inteligencia de la entidad armada (DINE) engañó al juez Juan Poblete, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, al solicitarle una autorización judicial para pinchar su teléfono.

De acuerdo al reportaje de Ciper, en septiembre de 2017 el entonces director de Inteligencia, general Schafik Nazal, envió al magistrado una petición de autorización para realizar escuchas telefónicas a una supuesta agente extranjera que buscaba "antecedentes estratégicos" sobre la institución armada, en una operación denominada "W".

El juez lo aprobó, sin saber que el número del celular escrito en ese documento era de Weibel.

En agosto de 2019, la operación W fue respaldada ante la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputadas y Diputados por el ahora ex director de Inteligencia del Ejército, el general Guillermo Paiva, y por el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, quien aseguró que todas las actividades de inteligencia se hicieron en el marco de la ley.

En el momento de las escuchas al autor de "Traición a la Patria", el comandante en jefe del Ejército era Humberto Oviedo (2014-2018), procesado por malversación de fondos públicos provenientes de gastos reservados.

"Creo que el Ejército intentó mantener una mentira que ya se cayó a pedazos; mantener la mentira de que existía acá una razón para espiar a la prensa, cuando es obvio y evidente de que lo que había era un operación de inteligencia para atacar a quienes estábamos investigando la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas", afirmó Weibel.

"Con mis abogados, Karina Fernández y Cristián Cruz, interpusimos hace unos días una querella en función de que esta situación ya había sido revelada el año 2019 y creo que van a haber muchas novedades", adelantó el profesional.

"ESTO NO CORRESPONDE EN UNA DEMOCRACIA": OPOSICIÓN APUNTA AL EX MINISTRO

Tras conocerse la publicación de Ciper, el diputado Jorge Brito, militante de Revolución Democrática -parte del Frente Amplio- e integrante de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara Baja, pidió la salida del ex ministro Espina del CDE.

"Sabemos que la autorización fue dada con engaño por parte del Ejército y, en consecuencia, el ministro Espina, que tantas veces fue al Congreso Nacional a decir que las operaciones W y Topógrafo (esta última, las escuchas a cuatro militares que denunciaron presuntas irregularidades en el seno de la institución armada), se ajustaban a derecho, tiene que dar las explicaciones", dijo el legislador.

La diputada Maya Fernández, de la bancada del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara, fustigó que "claramente no puede ocurrir que un ministro vaya a una comisión a exponer y no plantee este hecho que ocurre, dada su gravedad, y finalmente se pase por alto. No corresponde en una democracia".

"Imagínese, engañar a un magistrado de la Corte de Apelaciones para poder intervenir el teléfono del periodista Mauricio Weibel no corresponde a una democracia y no sabemos si es el único caso donde ha ocurrido. Esto es muy grave y el ex ministro Espina tiene que dar las explicaciones, sobre todo porque vino a la comisión", enfatizó la congresista.

A la fecha, más de 1.000 uniformados han pasado por tribunales debido al llamado "Milicogate", uno de los casos de corrupción más graves descubiertos en los últimos años sumados al "Pacogate", la malversación por parte de Carabineros de casi 30.000 millones de pesos.