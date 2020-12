El Ejército de Chile graduará por primera vez a una persona trans

El Ejército de Chile incorporó este año por primera vez a una persona transexual a sus filas, reveló este viernes el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh).

Se trata de Benjamín Barrera Silva, de 26 años y oriundo de la ciudad de La Serena (Región de Coquimbo), quien, tras egresar de técnico en Enfermería, inició su postulación en la carrera castrense y en pocos días más -la próxima semana- se graduará como enfermero militar de combate de la Escuela de Suboficiales.

En una rueda de prensa celebrada a las afueras del Museo de Historia Militar, donde también participó el líder del Movilh, Rolando Jiménez, el joven relató que este era un sueño de infancia: "No creo ser el primero en querer pertenecer a sus filas, pero tal vez muchos no lo hacen por miedo a ser discriminados".

"Apenas entré conté todo a los mandos mayores mi tema de transición y cirugías. Hasta el momento no tenido ningún tipo de discriminación", afirmó Benjamín.

"Siempre conté con el apoyo de mi familia, abuelos, padres, hermanas, tíos, primos etcétera. Ellos siempre me hicieron sentir un hombre más de la familia, en especial al momento de contarles que iniciaría mi transición", relató.

HACIA EL EJÉRCITO

Teniendo siempre como meta la carrera militar, entre el 2013 y 2016 estudió Técnico de Enfermería en el Instituto Profesional AIEP de La Serena. Pese que su familia siempre apoyó su identidad, Benjamín recuerda que "al principio fue un poco difícil poder realizar mi práctica profesional con mi identidad. En ese momento no tenía rectificada mi partida de nacimiento y debí usar un uniforme femenino".

Semanas después, recordó, en "mi segunda práctica, todo cambió. Con la ayuda de la coordinadora del Área de Salud del AIEP, la señorita Ingrid, conseguí que comenzaran a llamarme por mi nombre social y antes de finalizar la carrera, cambié mi nombre y sexo legal, gracias al apoyo jurídico de la Oficina de la Diversidad de Coquimbo, en ese momento a cargo de Felipe Cerda y Georgina Muñoz ".

Tras trabajar dos años en la Clínica Red Salud de La Serena, Benjamín avanzó hacia el lugar donde siempre quiso estar: inició su postulación a la carrera militar, sin saber como lo recibirían, qué le dirían o qué obstáculos le pondrían. Lo que tenía claro es que no ocultaría que era una persona trans y que defendería su derecho a ser tratado de una manera acorde a su identidad de género.

"Apenas entré a la Escuela de Suboficiales conté todo a los mandos mayores. Quise entrar con la verdad altiro. Lo hablé con el capitán Alex Toledo, mi suboficial León y cabos de la compañía. Quizás lo conté con la intención de prevenir algún tipo de discriminación de parte de mis camaradas, pero estos reaccionaron de manera muy respetuosa", narró.

Añadió que el tema, con su consentimiento, "fue abordado con el curso completo. Me señalaron que merecía el mismo respeto que todas las personas, me respaldaron y he sido tratado con igualdad".

"La próxima semana me titulo como cabo enfermero militar de combate, lo que será un gran logro para mí, más al ser una persona trans", subrayó.

Benjamín enfatizó que hizo pública su realidad "por el simple hecho de que fue una lucha y que tuvo buenos resultados después de pasar por varios procesos médicos psicológicos y físicos. Quiero que se sepa que no soy el único trans que gusta del Ejército y busco que se dé un empujón a la lucha que da Movilh por los derechos trans".

"Llegar aquí sin vivir prejuicios y con la finalidad de que esto se normalice para que más adelante más personas con las mismas características que uno puedan triunfar en las Fuerzas Armadas es una de mis metas", finalizó.