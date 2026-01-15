Economistas evidencian quiebre por la agenda económica y fiscal tras reunión entre Boric y Kast

La reciente reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, puso en el centro del debate de El Primer Café la realidad de las finanzas públicas en Chile.

Tras la cita, ocurrida esta mañana en La Moneda, Kast marcó claras distancias respecto a la celeridad legislativa que pretende la actual administración, señalando que para avanzar en proyectos emblemáticos del programa de la actual Administración, como la Sala Cuna Universal y la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), es indispensable una validación técnica previa.

Según Matías Acevedo, ex director de Presupuestos del Gobierno de Sebastián Piñera, cualquier avance en proyectos de ley como el Financiamiento de la Educación Superior (FES) debe estar supeditado a una transparencia absoluta de las cifras actuales.

Acevedo remarcó que "si uno mira las cifras de noviembre, la proyección fiscal para este año va a ser un déficit de más de tres puntos del PIB cuando la meta era un punto del PIB de déficit".

"Cuando tú tienes esa brecha, por supuesto que tienes que tener una conversación y el gobierno tiene que adelantar las cifras fiscales", enfatizó.

Para Luis Eduardo Escobar, economista y exasesor de la candidatura de Jeannette Jara, hoy la posibilidad de un consenso es nula.

"Yo no veo posibilidad de llegar a un acuerdo antes del 11 de marzo porque creo que la coalición de gobierno está cada día más enredada y creo que las diferencias conceptuales, ideológicas más fundamentales, son bien distintas", sentenció.

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, calificó las urgencias legislativas del Ejecutivo como "un saludo a la bandera", asegurando que el ingreso de proyectos como la negociación ramal y el fin del CAE a última hora responde más a promesas de campaña que a una viabilidad real.

"Nos vamos a encontrar con varias sorpresas negativas, como una situación que esté incluso más desmejorada de lo que ya se ha visto", advirtió García.

Uno de los puntos más críticos es el financiamiento estudiantil. Matías Acevedo destacó que la morosidad del CAE se duplicó tras los anuncios de condonación del Presidente Boric, pasando del 30% al 60%.

En este contexto, la búsqueda de un nuevo sistema debe ser pragmática, dijo Acevedo. "Tenemos que buscar el crédito que nos salga más barato posible para el fisco", apuntó.

El economista indicó que "no podemos comparar un financiamiento que no se paga con uno que se va a pagar un poquito mejor, pero que cuesta un poquito menos. Tiene que ser el más barato".