Kast condicionó Sala Cuna y FES a acuerdo entre sus "entendidos económicos" y los de Boric

Tras una cita de casi una hora y media en el Palacio de La Moneda, el Presidente electo, José Antonio Kast, calificó el encuentro con el Mandatario saliente, Gabriel Boric, como una "buena reunión", aunque marcó claras distancias respecto a la celeridad legislativa que pretende la actual administración.

En una rueda de prensa en el Patio de los Naranjos, el futuro Jefe de Estado señaló que, para avanzar en proyectos emblemáticos del programa de la actual Administración, como la Sala Cuna Universal y la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), es indispensable una validación técnica previa.

"Hemos concordado que nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso, y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales, es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el Gobierno (saliente) son relevantes, en el tema del FES, el tema sala cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste", sostuvo el líder republicano a su salida de la sede de Gobierno.

Kast subrayó la necesidad de actuar con responsabilidad fiscal, advirtiendo que no se deben crear "falsas expectativas" basadas en repuntes transitorios de ingresos, como el valor del cobre.

En ese sentido, condicionó la viabilidad de las reformas a que estas cuenten con financiamiento permanente en el tiempo: "Esperamos que en estos días los distintos entendidos en materia económica puedan reunirse, avanzar ahí para ver cómo viene el tema de los aportes necesarios para políticas que son permanentes en el tiempo, y hemos visto buena disposición. Yo he visto buena disposición del Presidente de la República de poder hacer eso", afirmó.

SLEPs

Respecto a la crisis educativa y la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), Kast manifestó su intención de frenar el proceso actual para realizar un análisis profundo, especialmente sobre el impacto en zonas rurales.

Reveló que Boric "está muy preocupado de lo que ocurre" en Atacama, y planteó la opción de "retrasar lo que dice la ley" respecto al proceso de desmunicipalización de los colegios, tras mencionar que los alcaldes de diversas asociaciones le han expresado su inquietud por los rendimientos escolares.

Agenda legislativa

Sobre la agenda legislativa de las tres semanas que restan del periodo estival y marzo, Kast sugirió que lo más prudente sería realizar una pausa antes de votar las reformas de fondo. Argumentó que el recambio tanto en el Congreso como en la administración del Estado justifica un diálogo más reposado.

"No necesariamente se alcanzan a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y por supuesto va a haber un cambio muy importante en la administración del Gobierno", indicó el Mandatario electo.

"Creemos que analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy, muy relevante", enfatizó.

Seguridad

En materia de seguridad, el futuro Presidente confirmó que se discutió la continuidad de los estados de emergencia en la Macrozona Sur, medida que calificó como "razonable" de mantener en el corto plazo.

Además, agradeció la transparencia del Presidente Boric al compartir información sobre "áreas más reservadas" del Estado, lo que permitirá al futuro Gobierno "ponerse al día" antes de asumir formalmente sus funciones.

Finalmente, Kast ratificó que el próximo 20 de enero se darán a conocer los nombres de los ministros que integrarán su gabinete, fecha a partir de la cual se iniciará un diálogo directo entre las carteras salientes y entrantes.

"Lo principal es generar este diálogo a partir del día 20 entre los distintos ministerios para que la transición sea lo mejor posible", concluyó, adelantando que lo más probable es que sostenga una tercera reunión con Boric antes del cambio de mando definitivo.