El Presidente Gabriel Boric suspendió esta jornada el comité político ampliado con los partidos oficialistas, según informaron esta jornada, debido a que la reunión de cada lunes con sus ministros y ministros se extendería.

Esto ocurre en un momento trascendental en el diálogo político, ya que el Gobierno actualmente se encuentra buscando los apoyos oficialistas para lograr avanzar con su iniciativa de un estado de excepción intermedio para la Macrozona Sur, lo que aún no encuentra consensos en su coalición de Apruebo Dignidad.

Donde sí encontró apoyo sin condiciones fue en el PPD y el PS, sin embargo, esta jornada el senador Fidel Espinoza (PS) dio un paso más allá y se abrió a la posibilidad de no tramitar más y decretar un estado de excepción constitucional.

"Yo creo que llegamos a un punto de no retorno, donde si no tomamos acciones y comenzamos a caminar por una senda de estado intermedio, con límites poco definidos, no vamos a parar la delincuencia, hecho que afecta a todos los compatriotas", expresó.

Señalando que "el estado de excepción, si bien es cierto, no es una solución, pero sí colabora en resguardar los bienes públicos y privados".