Ministro Isamit se defendió de críticas por facturas impagas y mal comportamiento tributario

El nuevo ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, ha sido objeto de cuestionamientos desde ayer, apenas asumió en el cargo, debido a su perfil conservador y antiaborto y contrario al matrimonio igualitario, a las que se suman este martes críticas por sus problemas tributarios, revelados por una investigación periodística.

El ex dirigente estudiantil en la época del "revolución pingüina" de 2006 mantiene "ocho facturas impagas y un mal comportamiento tributario", y le debe poco más de tres millones de pesos a una empresa que le vendió hormigón, la cual lo ha demandado ante la justicia tres veces este año, según reportaje de Radio Bío Bío.

A través de una declaración publicada en Twitter, Isamit respondió y aseguró que dicho problema se relaciona con el emprendimiento de sus padres, una "pequeña ferretería" en San Bernardo que ha sido el "sustento" de su familia, la cual, subrayó, es de clase media.

"La ferretería estaba jurídicamente a mi nombre, pero la administración en manos de mi familiar. Como muchas pymes y familias de clase media, hemos enfrentado a lo largo de los años muchos problemas y desafíos", apuntó.

En ese marco, afirmó que, "en primer lugar, en el Poder Judicial aparece el cobro de una factura de la ferretería que no se encuentra pagada", pero, "sin perjuicio de que aún no se encuentra notificada legalmente y habiendo confirmado con mi familia su existencia, ésta fue pagada por la familia el día de hoy". Según la investigación, "sólo aseguró que pagaría cuando fue inquirido" por el medio.

Frente a diversas consultas que me han hecho, comparto declaración. Como muchas familias de clase media, la mía ha salido adelante con mucho esfuerzo, trabajando en una ferretería en San Bernardo. Estoy muy agradecido de mi familia y feliz de poder ayudarlos. pic.twitter.com/frKhOrKgYI — Julio Isamit (@jisamit) October 29, 2019

Isamit complementó también que "dentro del giro de la ferretería, me han preguntado por dos situaciones ante el Servicio de Impuestos Internos", sobre las cuales detalló: una de ellas es que "la ferretería fue víctima de una clonación de facturas", y la otra "el encargado de contabilidad de la ferretería no se presentó ante el SII al ser requerido", situación ante la cual su familia ya "se hizo cargo del tema".

Diputado PS: Ministro no está en condiciones de exigir probidad

El diputado Leonardo Soto (PS) reprochó que le parece "pésimo que este nuevo gabinete incorpore rostros que son conocidos en el sistema comercial como deudores incumplidores de sus obligaciones comerciales", fustigando que "el señor Isamit figura como alguien que no cumple con sus obligaciones comerciales y eso es gravísimo, no puede, no está en condiciones de poder exigir probidad y honestidad en su gestión pública si en sus negocios privados no actúa de la misma manera".

En tanto, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, dijo que "la información oficial que nosotros tenemos por parte del ministro Isamit es que esta es una deuda familiar y que hoy día ha sido pagada, y aspiramos obviamente a que eso termine el cuestionamiento que probablemente debió haberse resuelto antes, pero que hoy día está completamente subsanado".

Acusación de homofobia: Vocera dice que Isamit debe "regirse" a voz del Gobierno

En el texto, no obstante, Isamit no se refirió a los cuestionamientos en su contra por sus fuertes críticas de hace un par de años a gobiernos pasados -incluido "Piñera I"- y comentarios que algunos tildan de homofóbicos.

Sí habló de ello la vocera Rubilar, quien apuntó que "cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos", pero -precisó- "también es extremadamente claro que al momento de ingresar al Gobierno uno tiene que hacer la voz del Gobierno y en eso no hay doble estándar al respecto del respeto a las personas homosexuales en su condición sexual, eso es claro y categórico por parte del Gobierno y el ministro Isamit tiene que regirse a esos dichos".

UDI destaca: Es una gran persona, de clase media pura y que entiende procesos

En defensa de Isamit salió la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien resaltó que él "es una gran persona, es una persona que tiene recién 30 años, es una persona que además es inteligente, que viene es clase media pura, que entiende los procesos (...) Es una buena persona, honesta".

"Por lo tanto, lo que yo les pediría hoy día a todos que unamos fuerzas en aquello que nos une más que en aquello que nos desune", dijo la senadora.