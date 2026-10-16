Ministro Poduje tras llamar "loco" a Milei: "Ofrezco sinceras excusas"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, usó sus redes sociales para hacer "control de daños" tras sus dichos de este viernes en el foro "Conoce a tu ministro" de Icare, donde al hablar de obras públicas apuntó a Argentina y lanzó duras palabras contra el presidente trasandino, Javier Milei.

"Usted comprenderá que la inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado... es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: '¡¿Qué obra pública!?'. Está cada vez más loco, a todo esto", expresó.

Horas después, y a través de su cuenta en X, Poduje posteó: "Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo".

"Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas", agrega el mensaje.

La Moneda no confirma reclamo argentino y da por cerrado el impasse

En La Moneda, el vicepresidente Claudio Alvarado conversó con la prensa y consultado si existió algún reclamo formal del gobierno argentino por los dichos de Poduje, desestimó confirmar comunicaciones entre ambas administraciones.

"Mire, lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado", lanzó.

Ante la insistencia de Cooperativa, el también biministro de Interior y Segegob reiteró su tesis: "Ese es un tema que yo me lo reservo y aquí lo que importa es que el propio ministro Poduje ha corregido sus dichos y ha dado las excusas correspondientes".

"Cuando se reconoce un error en los dichos y se piden las excusas, tal como en otras oportunidades sucede al revés, los temas se solucionan, ¿no es cierto?, aclarándolos", agregó.

No obstante, Alvarado sí deslizó una crítica en general a los personeros de gobierno, porque "cuando uno está en una condición de, en este caso, pública, de ministro de Estado, que lo que uno dice se interpreta como una decisión del gobierno, siempre hay que ser cauteloso; y hay que pensar muy bien lo que se dice. Así que en ese sentido hoy día el ministro Poduje ha reflexionado sobre sus dichos y ha pedido las excusas...", sin confirmar tampoco si las disculpas del secretario de Estado se dieron tras algún tipo de reprimenda al interior del gabinete.