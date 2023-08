Raúl Soto: "Boric está rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo"

El diputado Raúl Soto (PPD), uno de los oficialistas que demandan un golpe de timón en el Gobierno para hacerse cargo del caso Convenios, dijo percibir que el Presidente Gabriel Boric "está rodeado de aduladores" que no cuestionan su gestión.

"Creo que es un acto de lealtad tratar de decirle al Gobierno que, cuando las cosas se están haciendo mal, es necesario cambiar el rumbo y tomar decisiones drásticas, y es evidente que ha llegado el momento de hacerlo", defendió en El Diario de Cooperativa, en el día después de que llamara a implementar un cambio de gabinete.

En alusión a las acusaciones contra el ministro y fundador de RD, Giorgio Jackson, precisó que "no compartiendo las imputaciones irresponsables que ha hecho la derecha desde el punto de vista delictivo, penal o administrativo (...) creo que ha faltado una conversación respecto de los efectos políticos de esta crisis, porque para poder salir de ella, es necesario reconocer que estamos en una crisis profunda que está afectando a nuestro Gobierno".

En definitiva, opinó que "lo mejor para ser leal no es ser condescendiente y obsecuente con el Gobierno, porque me da la impresión de que el Presidente Boric está a veces rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo, pero que son incapaces de decirle que no o que algo se está haciendo mal, y yo no soy de aquellos".

"Cuando un Gobierno tiene que estar todos los días respondiendo y poniendo la cara por uno de sus liderazgos, independiente de cuáles son las responsabilidades desde otra perspectiva, es un problema político que hay que resolver, y por lo tanto, la responsabilidad política tiene una arista distinta a la penal y administrativa", expresó Soto.

Dado que se investigan irregularidades en traspasos desde las carteras de Desarrollo Social, Vivienda y Culturas, observó que "desde la perspectiva política, creo que las decisiones no han sido suficientes, porque se ha cortado el hilo por lo más delgado y solamente han asumido responsabilidades subsecretarios y seremis, y en los ministerios nos seguimos haciendo los lesos".

"RIESGO DE NO HACER NINGUNA TRANSFORMACIÓN"

"Mi llamado es a tratar de generar un nuevo tiempo del Gobierno, que permita recuperar las confianzas no desde la lógica de la confrontación, sino que del diálogo y la búsqueda de acuerdos, y quizás de una manera menos ideologizada y con mayor sentido común, porque creo que no solamente hay que hablarle a una minoría más afín ideológicamente a nuestro sector", propuso el expresidente de la Cámara.

Soto insistió en que "lo peor en un momento de debilidad y de crisis es hacer como que todo está bien, mirar hacia el techo y golpearnos la espalda entre todos, felicitarnos y seguir adelante, porque lo único que logra es que se siga debilitando el Gobierno de transformaciones, que está bajo el riesgo, en los hechos, de no hacer ninguna transformación, porque hay un ambiente político polarizado, no hay mayorías y falta apoyo en la sociedad también".

"Apoyo firmemente el pacto fiscal y la reforma de pensiones del Gobierno; he votado a favor de todos los proyectos del Gobierno y lo seguiré haciendo, pero cuando hay una crisis, un problema político grave y profundo, no me pidan que mire para el techo porque no podría dormir tranquilo con aquello", enfatizó.

ELECCIONES DEL PPD MARCADAS POR UNA "PUGNA DE POCA MONTA"

Por otro lado, ad portas de la elección interna del PPD -cuya presidenta, Natalia Piergentili, todavía no es candidata-, el diputado reafirmó que su tienda "también está en una crisis y requiere un fortalecimiento, una actualización, volver a sintonizar con su nicho electoral histórico, que es la centroizquierda, para desde allí reconstruir el Socialismo Democrático".

En cambio, "parece ser más bien que estamos entrampados en una pugna de poder de poca monta, que lamentablemente sigue afectando a la imagen del partido", cuando el foco debería estar -a su juicio- en "la estrategia política que va a haber detrás" de la futura mesa.

Soto advirtió que "el Socialismo Democrático se ha diluido en el proyecto político e ideológico de Apruebo Dignidad; está prácticamente subordinado y domesticado por el Frente Amplio. Y necesitamos una centroizquierda empoderada, (una coalición) con personalidad e identidad propia, de manera tal de recuperar ese espacio político para contribuir a los objetivos del Gobierno, y también construir un dique que impida el avance de las ideas conservadoras de la ultraderecha".