Senador Ossandón tras cambio de gabinete: Si no corregimos el modelo vamos a terminar mal

El senador de RN Manuel José Ossandón aseguró en El Diario de Cooperativa que más allá de los nombres tras el quinto cambio de gabinete del Presidente Sebastián Piñera, el foco debe estar en cambiar el modelo porque "si no vamos a terminal mal".

El parlamentario comentó que "aquí se está haciendo un intento por modificar el complejo escenario político que enfrenta hoy Chile y especialmente Chile Vamos, pero no hay que olvidar que lo verdaderamente importante y necesario es un cambio de diseño".

"Necesitamos un Presidente que debe mostrar empatía con lo que vive el país y, además, ojalá busquen alejarse de los dogmas, estas extremas dogmáticas nos están haciendo mucho daño. La gente pide un Gobierno que escuche, que dialogue, que integre (...) más allá de los nombres, si no se cambia la mirada del Gobierno, adentro del mismo Presidente, sobre cómo debe avanzar hacia un nuevo pacto social, veo difícil este tema", aseveró.

Ossandón remarcó que "hay que tener un nuevo pacto social y eso parte por una nueva Constitución, y si el Presidente no internaliza eso, vamos a seguir igual cambie lo cambie, cambie a quien cambie".

Junto con ello, sostuvo que "de todas maneras" hay que cambiar al segundo piso de La Moneda, el equipo de asesores políticos de Presidencia liderado por Cristián Larroulet: "Quiero ver cuál el proceso de reflexión que va a hacer el Presidente y qué cambios hay que hacer en el segundo piso".

El senador sostuvo que hay algunos que creen que "no se puede cambiar nada, que aquí el modelo es maravilloso, puros beneficios y que aquí no hay que corregir nada... cuando el modelo sí hay que corregirlo y si no lo corregimos vamos a terminal mal".

"Tenemos que trabajar para construir un país mejor (...) creamos una clase media súper vulnerable que nadie quería reconocer, una clase media con miedo a envejecer porque nadie nunca quiso tomar el tema de la previsión y de las pensiones de verdad, porque todos los candidatos presidenciales de izquierda y de derecha arreglaban el tema de las pensiones y las pensiones nunca subieron; tienen miedo a enfermarse", enumeró el parlamentario.