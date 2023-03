Tensiones oficialistas post ajuste de gabinete marcaron nuevo comité político

Las tensiones que quedaron en el oficialismo tras el ajuste de gabinete realizado el viernes fueron tema obligado en el comité político ampliado de este lunes en La Moneda.

El Partido Radical (PR), que mantuvo su único ministerio (Minería) pero no accedió a nuevos, mientras otras tiendas del Socialismo Democrático -el Partido Socialista y el PPD- ampliaron su influencia, se sintió pasado a llevar. Por ello, alegando no haber sido escuchado, anunció el fin de la "fraternidad radical para pasar a la dignidad radical".

Una decisión que se materializó hoy, pues el PR se restó el comité ampliado en Palacio.

En el Partido Liberal (PL), que también forma parte de esa coalición, declaró "dolor y humillación" tras haber perdido su único ministerio, el de Obras Públicas, donde Juan Carlos García fue reemplazado por la socialista Jessica López.

En la colectividad debaten cómo se compensa la lealtad al Gobierno, pues junto al PS se cuadró con la lista única oficialista para la elección de consejeros constitucionales.

El nuevo escenario repercutió en la interna de los liberales, que le pidieron la renuncia a su hoy expresidente Patricio Morales, quien fue sustituido por el timonel interino Juan Carlos Urzúa.

TIMONEL PS TRANSMITE SUPUESTA MOLESTIA DE URIARTE POR GABINETE

En ese marco se gestó otra tensión: tras participar en programas de televisión, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, fue captada hoy por Canal 13 conversando con Urzúa, a quien saludó y le transmitió que tanto ella como la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, estaban disconformes con la nueva configuración del equipo ministerial.

"La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno, la Ana Lya (Uriarte, ministra de Segpres) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí", dijo la presidenta socialista.

La titular de la Segpres tuvo que salir a aclarar ese planteamiento: "Lo que yo le manifesté específicamente al Partido Socialista es que yo no participé en este diseño y por supuesto no participé en la decisión concretamente del tema del PL".

"Se sigue trabajando con todos los parlamentarios y parlamentarias, tanto los oficialistas como los de oposición, y en la vida política y en cuatro años de Gobierno hay distintas circunstancias y contingencias, ésta es una de ellas, y vamos por el diálogo, por supuesto", enfatizó.

PPD LAMENTA SALIDA DE TIMONEL LIBERAL

Desde el PPD, su timonel Natalia Piergentili lamentó "profundamente" el cambio de dirección del Partido Liberal: "No porque (supuestamente) tenga una opinión negativa del nuevo presidente, todo lo contrario, no lo conozco; sino más bien porque estas cosas producen fracturas y porque como Socialismo Democrático habíamos construido una muy buena relación humana y política con el PL que esperamos que siga igual".

"Pero duele cuando los compañeros se van, finalmente uno trabaja en equipo y nunca puede olvidar la dimensión humana, aunque estemos en política, expresó.

En paralelo, a la salida del comité político ampliado el presidente de Revolución Democrática, senador Juan Ignacio Latorre, declaró que están en la línea de ampliar y proyectar la alianza de Gobierno para el futuro, y que incluso están disponibles para avanzar hacia una sola coalición.

"Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático tienen un equilibrio bastante razonable, no es que uno esté por sobre otro. Eso no es cierto (...) Hay un equilibro, pero pensado, sobre todo, en la gestión (...) No hay una competencia", afirmó esta mañana el Presidente Gabriel Boric en una entrevista televisión.

DC OBSERVA "GOLPE DE REALIDAD" EN CAMBIO DE TONO DEL GOBIERNO

Por otra parte, desde la Democracia Cristiana, que no es parte del oficialismo -pero se ha declarado un partido "colaborador"-, observaron un "golpe de realidad" en el cambio de tono del Gobierno en los últimos días, instando al diálogo, luego de inicialmente haber mantenido una postura muy crítica contra la oposición tras la caída de la reforma tributaria en la Cámara Baja.

"El Gobierno está aplicando sentido de la realidad. Cuando salió a culpar a la derecha, al expresidente Piñera, obviamente que se restó todos los votos que podía obtener en el Senado para haber insistido allí. En ese sentido, creo que ha tenido un golpe de realidad", opinó el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada falangista.

"Por otro lado, me parece que hay proyectos que sí puede trabajar, pero tal vez también retomar todos los temas que dicen relación con la elusión de impuestos; para eso se requieren acuerdos políticos y dejar atrás esta idea de andar pirquineando votos para ganar por uno o dos goles, ese fue el error estratégico de fondo", agregó.