Tohá por caso Monsalve: Si todo lo que se ha ido conociendo es verdad, sería un shock tremendo

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la denuncia contra el exsubsecretario Manuel Monsalve por una presunta violación, y expresó que "si todo lo que en esta causa se ha ido conociendo resultara en verdad, todos los hechos que se han dicho, ciertamente sería un shock tremendo".

La jefa de Gabinete, en entrevista con CNN Chile, declaró sentir "mucha rabia, estoy muy preocupada por esto, por el impacto que pueda tener, y siento mucha preocupación por las personas que están afectadas en esto".

"Es una situación triste y complicada, y en medio de eso hay que hacer la pega, y hay una serie de situaciones que atender, este fin de semana hubo hechos muy violentos, hay estrategias que reforzar, hay medidas que estamos conversando con el nuevo subsecretario", añadió.

Asimismo, indicó que Monsalve "ha cumplido por todo este periodo de gobierno un rol fundamental, ha sido una persona que no solo tuvo la confianza del Presidente en el momento de ser nombrado, sino la confianza de toda la ciudadanía, que en todo este tiempo ha valorado muy positivamente su rol. Y verlo involucrado en esta acusación e ir conociendo los detalles que se han ido sabiendo, es un golpe gigante".

Sobre su renuncia, precisó que "no hay imputación todavía, no hay formalización, hay simplemente el conocimiento de una denuncia. Y la respuesta (del Gobierno), claro, uno ahora con la foto del día después, uno dice 'claro, podríamos en el mismo momento haber decidido esto', pero la verdad es que no es tan obvio cuando tú de la nada, de un momento a otro, el subsecretario Monsalve, con todo el rol que tiene, con todo el peso, sabes que hay una denuncia... bueno, hay que recabar antecedentes, hay que echar a andar un sumario, hay que buscar un reemplazo".

Finalmente, acerca de la cronología de los hechos, Tohá reveló que recién "el día jueves hablé con él, mientras esperábamos entrar al Congreso. Se suponía, después de que él habló con el Presidente, que yo iba a poder hablar con él, pero eso no pasó. Él se dedicó a los temas propios de tomar contacto con sus abogados".

"Él tenía que llamar y no llamó, después no pudo hablar, después viajó, después se quedó sin celular, no se produjo la conversación, y se produjo recién el jueves en la mañana", agregó.