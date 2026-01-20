Gobierno afirma que "todos los recursos van a estar disponibles" para reconstruir Ñuble y Biobío

El Gobierno aseguró que "todos los recursos van a estar disponibles" para reconstruir las regiones del Ñuble y Biobío, que estos días han sido azotadas por los incendios forestales que han dejado al menos 20 muertos.



"El detalle del costo global que va a tener el proceso de reconstrucción, así como la ayuda a las familias que se han visto afectadas, lo vamos a anunciar una vez que se tenga el catastro definitivo", dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al ser consultado por Cooperativa sobre el plan financiero del Ejecutivo.

No obstante, "el Presidente (Boric) lo ha dicho: todos los recursos presupuestarios van a estar disponibles y hay mecanismos que establece nuestro ordenamiento jurídico para hacer las reasignaciones (presupuestarias) en caso de que eso sea necesario", afirmó durante el Cogrid que se hizo esta mañana para evaluar la situación de la emergencia.

Las declaraciones del Ejecutivo se dan luego de la preocupación política sobre la suficiencia de los fondos, ya que el proyecto de reajuste del sector público pretende solventarse con reasignaciones presupuestarias; apartado que generalmente se usa para financiar reconstrucciones tras catástrofes nacionales.

Temor por eventual poco margen de acción presupuestario para Kast

Sin embargo, desde el Congreso persiste el temor de que el actual Gobierno enfoque la reasignación presupuestaria en las ayudas tempranas y deje poco margen de acción para el proceso de reconstrucción que estará en manos del próximo Presidente de la República, José Antonio Kast.

"¿Cómo van a quedar abiertos los presupuestos del saldo inicial de caja, si eso se ha hecho por parte de todos los ministerios? Porque aquí hay una burocracia y hay indolencia", expresó la diputada de Demócratas Joanna Pérez.

"(Incluso) hay funcionarios que se van a ir de vacaciones -que tienen todo el derecho-, pero aquí nosotros les exigimos, desde este Congreso, que dejen bien avanzados todos los temas (presupuestarios) que necesitamos en la región del Biobío, Araucanía, Ñuble", exhortó.

"Hay gente que lo está pasando muy mal, que se quedó sin nada y parece que a muchos no les importa", criticó la parlamentaria opositora.