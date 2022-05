Gobierno analizará nuevas medidas de seguridad para ministros, aunque "la prioridad son las personas"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, aseguró que este lunes el comité político del Gobierno analizará la implementación de nuevas medidas de seguridad para los ministros, aunque, de todas maneras, advirtió que "la prioridad" en esta materia es la ciudadanía.

Esta situación se baraja luego de que dos miembros del Ejecutivo fueran víctimas de delitos en los últimos días: un carabinero de la escolta presidencial fue asaltado, secuestrado y baleado en Colina, mientras que un violento robo se registró en la vivienda de la ministra de Defensa, Maya Fernández.

"Vamos a discutirlo el lunes dentro del comité político, es uno de los temas que está dentro de las preocupaciones, el cómo en el uso de las distintas funciones se puede garantizar también seguridad", señaló Jackson, quien también advirtió que "la prioridad a quienes entregarles seguridad hoy es a las personas".

En esta línea, el secretario de Estado indicó que "dentro del gabinete presidencial hay distintos elementos para garantizar la seguridad, pero hoy el foco de todas nuestras acciones y los esfuerzos están centrados en que las personas que están en la casa puedan -al mismo tiempo- tener seguridad".

Además, el líder de la Segpres puntualizó que el Gobierno busca que la ciudadanía pueda sentirse segura de que "no van a ser violentados en la calle, no van a sufrir robos, colusiones por parte de las empresas, delitos ambientales, pero también a dar la seguridad en otro ámbito, como derecho a la salud, educación y pensión digna".

CRÍTICAS DE PARLAMENTARIOS A LA SEGURIDAD DE LAS AUTORIDADES

El violento delito que afectó a la ministra Fernández generó críticas entre parlamentarios de diversos sectores políticos, dado que, en opiniones similares, es importante que las autoridades de Estado tengan una seguridad suficiente.

"Me extraña que no tenga punto fijo o defensa en su casa. Aunque habría que saber si ella pidió que no fuera así o eso se omitió, lo cual sería muy grave", indicó a Emol el senador PS José Miguel Insulza.

Mientras que su par el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) consideró que es "insólito que una ministra de Defensa de Chile no tenga suficiente protección en su casa".