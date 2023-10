Lucía Dammert: El Gobierno ha pecado de exceso de autoconfianza

A un año de dejar el equipo de asesores del Gabinete, la socióloga Lucía Dammert expresó que la izquierda requiere de una "reflexión profunda" respecto a su relación con la ciudadanía, a la vez que planteó que el segundo piso de La Moneda debería ser un espacio alejado de la militancia.

La exasesora de La Moneda sostuvo que "en muchas áreas, el Gobierno ha pecado de exceso de autoconfianza y todavía hay algunas políticas públicas que avanzan muy lentamente. Y más allá del Gobierno, creo que la izquierda necesita una reflexión mucho más profunda en su relación con la ciudadanía".

"Dicho eso, me parece injusto criticarlo todo", dijo la académica quien agregó que "este es un Gobierno que llegó después de un estallido, de la pandemia y con una ansiedad muy grande. Y no olvidemos que, más allá de la violencia, el estallido generó una conversación sobre el país, pero ese debate se cerró".

"Todo lo que se habló en ese momento, no era una locura colectiva. Son problemas que todavía están. Sería una profunda irresponsabilidad pasar cuatro años más sin hacer algunos de los cambios que el país necesita. No resolver nos va a llevar a que la gente esté cada día más hastiada de gobiernos que no le solucionan la vida cotidiana", concluyó.

SEGUNDO PISO DE APERTURA

Dammert, quien también se desempeñó como asesora del Gabinete del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, afirmó este domingo a La Tercera que "no salí herida. Salí preocupada. Sigo pensando que el Presidente requiere un Segundo Piso que tenga la capacidad de ofrecerle una diversidad de pensamientos. Un Segundo Piso que no sea un espacio militante, sino de apertura".

La académica dijo que le preocupa que "el Presidente siempre tenga a la vista los escenarios A, B o C. Reconozco que la llegada de Carolina Tohá, Mario Marcel y Álvaro Elizalde me dejan tranquila. Son un contrabalance".

Sobre su actual relación con Boric, la académica comentó que "conversamos cuando él cree que yo tengo alguna opinión que le pueda ser de interés o cuando yo creo que él tiene que saber alguna cosa importante. Creo que el Presidente va a saber aquilatar todas las asesorías que le di en los primeros meses y a lo largo del tiempo".

Dammert presentó su renuncia como jefa de los asesores del Gabinete en septiembre del año pasado tras una publicación en la que se habló sobre una investigación del FBI por nexos con Genaro García, exsecretario de Seguridad Pública de México, imputado por narcotráfico, lo que fue desmentido por Estados Unidos.

Hoy, a un año de eso, la exasesora comentó que "mi salida fue aprovechada por unos sicarios del Twitter. No creo que merezcan un minuto de conversación, pero sí puedo decir que no les deseo ni las amenazas ni el acoso que me dejaron a mí por una cosa que era total y absolutamente falsa".