Ministra Vallejo emplazó a la oposición a dejar "la vendetta"

Tras la autocrítica del Presidente Gabriel Boric, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), emplazó a la derecha a dejar de lado la "lógica de la vendetta" política y a hacer la seguridad pública una "política de Estado" y no un instrumento "electoral".

Esta mañana, durante un foro de la Cámara Nacional de Comercio, el Mandatario planteó: "La lógica Gobierno-oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema; yo sé que desde la oposición deben estar pensando: 'es muy fácil decirlo ahora que eres Gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta'. Hay algo de cierto en eso, y ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos debiéramos decir 'ya basta, hoy te toca a ti, mañana eventualmente me va a tocar a mí', pero al final los que pierden son los chilenos y chilenas. No debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos".

Posteriormente, Vallejo afirmó que ese tipo de autocrítica "la hemos hecho en varias oportunidades", por lo que ahora "lo que necesitamos es saber si de parte de la oposición se va a repetir la misma historia, o se va a dejar de lado vendetta y se va a terminar con esta constante, de que el tema seguridad es de uso más bien electoral lleno de caricaturas, y pasa a ser una política de Estado".

"Le pregunto a la oposición si va a seguir con la lógica de la vendetta o no", inquirió.

El planteamiento de la jefa de la Segegob apuntó a que la actitud crítica que ha tenido la derecha hacia el Gobierno de Boric sería una revancha política por el rol que tuvo el actual oficialismo cuando fue oposición en la anterior Administración de Sebastián Piñera, cuya gestión estuvo cruzada por el estallido social de 2019 y la pandemia del Covid-19 y contra el que impulsó -sin éxito- dos acusaciones constitucional, además de las que promovió contra otras autoridades.

Luego de que la prensa le comunicara que la reflexión de Boric fue recibida con desconfianza en la derecha, Vallejo reprochó molesta que para la oposición "nuevamente es un problema del Gobierno y no de si pueden colaborar con la agenda de seguridad, de pensiones, de pacto fiscal".

Ante ello, enfatizó que "las responsabilidades en política son de todos y todas".

OPOSICIÓN DEL FA, "LA PEOR DE LA HISTORIA", DICE LA UDI

En la derecha, el diputado Guillermo Ramírez, jefe de la bancada UDI, deploró que "la oposición que lideró el Frente Amplio al Presidente Piñera es la peor oposición que ha habido en la historia de Chile, que intentó destituir al Presidente de la República dos veces".

"Yo creo que ellos todavía no se dan cuenta de lo que hubiese ocurrido si hubiesen logrado destituir al Presidente, en lo que hubiesen convertido a Chile y en lo que estaríamos ahora", cuestionó.

"Nosotros nunca vamos a ser como ellos", afirmó también, fustigando que, en su interpretación, el hecho de "que el Presidente insinúe que nosotros nos parecemos a lo que fueron ellos como oposición es insultante".

"Nosotros hemos sido duros, pero responsables. Ellos fueron irresponsables", sentenció.