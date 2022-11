La Defensoría de la Niñez anunció que recurrirá a la Fiscalía y a la Justicia de Familia a propósito del video viralizado este lunes que muestra a dos pequeños de corta edad amenazando con cuchillos a personas adultas -presumiblemente comerciantes ambulantes, al igual que la mujer a la que ellos acompañaban- en la intersección de Ahumada con Agustinas, en pleno centro de Santiago. "Situaciones como éstas no son admisibles y representan una manifiesta vulneración a los derechos (de esos menores), razón por la cual no sólo denunciaremos estos antecedentes al tribunal de familia (respectivo) -de manera que adopte las medidas que correspondan desde esa perspectiva-, sino que esto configura también, al menos, el delito de maltrato relevante o trato degradante, que está establecido en nuestra legislación penal, y por eso remitiremos también la denuncia al Ministerio Público", señaló la defensora Patricia Muñoz. La abogada enfatizó que se debe investigar de forma "acuciosa" este caso, para que "de una vez por todas, los adultos que cometen este tipo de comportamientos tengan las sanciones necesarias y se entienda que (...) exponer a niños y niñas a vulneraciones de derechos y a situaciones que implican la comisión de delitos no es algo que vamos a tolerar como sociedad".

