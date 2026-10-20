Caso Ojeda: Inicio de segundo juicio oral fue frustrado por problemas de conexión

Esta jornada estaba previsto el inicio del segundo juicio oral por el secuestro y asesinato del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda en nuestro país, lo que, sin embargo, no fue posible debido a problemas de conexión.

La audiencia se iba a desarrollar en el Centro de Justicia contra 18 imputados por el homicidio, que también son presuntos miembros de los Piratas de Aragua, célula del Tren de Aragua en Chile.

No obstante, el defensor penal público Germán Apablaza -que representa a 15 de los sujetos- explicó que desde el tribunal "se ofrecieron tener conexiones de manera individual en salas separadas a efectos de evitar la trasgresión de los derechos de los imputados a comunicarse con sus defensores".

"Esas condiciones no estaban dadas: en los recintos penitenciarios había salas compartidas por más de cinco acusados, que no pudieron escuchar siquiera algunas preguntas básicas que formuló el tribunal. En ese sentido, nosotros requerimos la postergación del inicio" de este segundo juicio, señaló.

El juicio se aplazó para este miércoles a las 09:00 horas.

Imputados en varios casos

En tanto, el abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, enfatizó que "no se trata de un solo caso (por el que están imputados los sujetos)".

"Recuerden que hay una acusación por organización criminal; otras que dicen relación con extorsiones, homicidios y secuestros; otro capítulo sobre el secuestro y homicidio del teniente Ojeda y, también, un contexto y un ánimo de pertenencia a una asociación criminal peligrosa", ennumeró.

El caso Ojeda, de momento, cuenta con una única condena: Maickel Villegas, que fue sentenciado a 20 años de cárcel por prestar apoyo logístico, recolectar información previa y asistir en la huida de los ejecutores directos del asesinato.