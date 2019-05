Oposición pide "elevar estándar" al Gobierno tras nueva nominación a la Suprema

Senadores de oposición cuestionaron la forma en que el Gobierno anunció la nominación de María Angélica Repetto para integrar la Corte Suprema, ya que no fueron avisados con anterioridad.

Luego que el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), llamara a "elevar los estándares", el senador Carlos Montes (PS) dijo que "la actitud del Presidente Piñera con su ministro Larraín es decir 'como no logré lo que yo quería, ahora cambio y le pongo una situación para ver cómo reacciona'. Una situación más extrema, sin conversar y sin nada".

"La verdad, seleccionar un ministro de la Corte Suprema es algo riguroso, algo serio. Tenemos, por lo tanto, que ir elevando los estándares, no retrocediendo y para lo cual, lo lógico sería que tuviera un informe mucho más completo de lo que fue antes, que se evaluara todos las posibles tensiones, conflictos. Desgraciadamente aquí se quiere arrinconar a la oposición diciéndole 'aquí está, si no les gusta, no les gusta'", dijo.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó que "creemos y tenemos convicción que la designación que ha hecho para presentarla ante el Senado de la República del Presidente Sebastián Piñera, es pensando en lo mejor para Chile, buenos jueces para Chile".

Pérez destacó que la candidata es una "mujer, de regiones, con una vasta trayectoria profesional, que fue reconocida incluso por el Presidente Ricardo Lagos cuando la nombró ministra de la Corte de Apelaciones. Y ahora lo que tienen que hacer los senadores es justamente votar en consenso".

Repetto deberá asistir a la Comisión de Constitución del Senado, para iniciar el mismo proceso realizado con la fallida nominación de Dobra Lusic en este puesto.