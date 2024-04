Abogado de Jadue: No hay elementos para configurar un delito por parte del alcalde

Mientras aún no se define la fecha de la formalización, el abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está confiado en que se probará la inocencia del líder comunal en el caso Farmacias Populares.

Jadue será formalizado por el Ministerio Público -junto a otras siete personas- por los delitos de cohecho, fraude al Fisco, estafa, delito concursal y administración desleal.

El abogado Ramón Sepúlveda apuntó a un "actuar inescrupuloso" de las empresas que subieron sus precios en pandemia, añadiendo que en el caso de la imputación por cohecho no se puede adjudicar la donación directamente al alcalde.

Sobre el delito de fraude al fisco, Sepúlveda planteó que al "igual que pasa con un gobierno o una gobernación, es imposible pedirle a un alcalde o a un gobernador que analice el fondo de todas las cuestiones que realiza el organismo o el aparato gubernamental. Sería como imputarle al Presidente directamente el error en los indultos, efectivamente ahí hubo responsabilidades políticas y las personas que asesoraron mal al Presidente dejaron sus cargos".

"Acá hay una cuestión que es muy similar y por lo tanto creemos que no hay una configuración del delito de fraude al fisco, no hay elementos que permitan configurar un dolo respecto al alcalde, no hay hechos que permitan presumir que tenía conocimiento de los errores que se podían haber cometido y por lo tanto no creemos que hay delito respecto a él", sostuvo.

El defensor está confiado en que no se solicitará prisión preventiva en contra de Jadue, aunque dijo que en caso de que se otorgara esta medida cautelar presentarán una apelación.

POLÉMICA POR CONCEJO MUNICIPAL

Otra polémica se generó en el último Concejo Municipal de Recoleta, donde ninguno de los participantes tomó la palabra para comentar la formalización de Jadue.

El único concejal de oposición, Felipe Cruz (RN), no asistió a esta instancia, aunque dijo que "me pareció muy extraño, y estaba todo un poco articulado para eso, había la orden de que nadie hablara me da la impresión, porque nadie del Partido Comunista habló y nadie quiso romper esa lógica".

Sus palabras tuvieron respuesta del concejal y carta a la alcaldía, Fares Jadue (PC), quien planteó que "aquí hay una intención de instalar una situación que no es real, que no es veraz. En todos los concejos los concejales tienen derecho a hacer uso de la palabra y en este caso ningún concejal hizo uso de la palabra por las razones particulares que cada uno tendrá, pero aquí no hubo un acuerdo previo".

Desde el Partido Comunista, su secretaria general, Bárbara Figueroa, subrayó que "la situación del alcalde Jadue no tiene que ver con la gestión municipal de Recoleta, por lo tanto, no estamos hablando de una situación donde lo que se está impactando es la gestión municipal, es respecto de la situación de Daniel Jadue como representante legal de la Asociación Chilena de Municipalidades de las Farmacias Populares".

"CRITERIO TOHÁ"

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, desestimó que el denominado "Criterio Tohá", que implica que los funcionarios formalizados deberán dejar sus cargos, aplique para el caso de Jadue.

"Lo que ha dicho el gobierno ha sido respecto de la política de que la formalización es un punto de inflexión, refiriéndose a los funcionarios de dirección superior de la administración pública que dependen del Presidente, ese ha sido el criterio que ha señalado el Ejecutivo", sostuvo el secretario de Estado.

Cordero añadió que "usted puede mirar la formalización desde un punto de vista estrictamente procesal y efectivamente es la comunicación de la formalizacion. Usted lo puede mirar desde la dimensión política, que hay que tener cuidado con que la formalización sea utilizada para eliminar contrincantes políticos. Eso supone desacreditar también que el Ministerio Público está prestándose para eso y yo creo que no hay ningún antecedente que lo justifique".

"NO MÁS COMUNISMO"

La formalización de Jadue está siendo capitalizada por la oposición de cara a las elecciones municipales de octubre, que tiene tres posibles candidatos: Mauricio Smock (UDI), el concejal Felipe Cruz (RN) y Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano.

Esta última tuvo duras palabras para el alcalde: "Daniel Jadue no debería estar en el municipio; por los antecedentes que expone la Fiscalía debería estar en la cárcel. Llegó la hora de limpiar la comuna de Recoleta y expulsar a todos los corruptos que tienen capturada la comuna desde hace más de 10 años y han usado el municipio para servirse a ellos y no a los vecinos. No más corrupción y no más comunismo en Recoleta".