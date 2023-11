Abogado de Luis Hermosilla: Yo creo que pudo haber delito de cohecho

El abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, señaló este mediodía desde la oficina de su cliente que tras la revisión de los antecedentes existe la posibilidad de un delito de cohecho.

Entre las acciones que se han tomado contra el protagonista de los audios filtrados sobre presuntos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el OS-7 de Carabineros allanó su oficina en Vitacura con la finalidad de buscar pruebas sobre la comisión de delitos que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Desde el edificio en Alonso de Córdova, el abogado sostuvo sus dichos de la mañana y señaló que "en base a escuchar a mi hermano y revisar la grabación que ustedes conocen, y conocer los antecedentes, yo creo que hubo delito, pero esa es mi opinión. Yo creo que pudo haber delito de cohecho".

Sobre quién cometió tal delito, Hermosilla respondió que "no me puedo pronunciar sobre eso", y aseveró que los persectores "van a poder investigar esto rápidamente para determinar esa duda, o sea, no creo que haya riesgo de que no se sepa quiénes fueron".

No obstante, tras sus declaraciones reparó en que "he dado cándidamente mi opinión, pero puedo estar equivocado. Aquí lo que importa son los antecedentes y la ampliación de los fiscales, lo antes posible".

[Audio] "Estamos haciendo una hueva que es delito": la reunión completa de Hermosilla, Villalobos y Sauer https://t.co/l4v5noJAYH #CooperativaContigo pic.twitter.com/YECQ5t3Frz — Cooperativa (@Cooperativa) November 16, 2023

Respecto a su hermano, señaló que tiene calidad de imputado y cuenta con derecho a ser presumido como inocente. Asimismo, recalcó que "no tenemos la obligación, pero surge la posibilidad de poder colaborar con la investigación, que es lo que estamos haciendo".

Asimismo, adelantó que se encuentra evaluando una declaración pública del acusado.

Por otro lado, el defensor también repitió algunas ideas de la declaración pública de Luis Hermosilla en la que sugiere que la filtración sea una "maniobra" política, a lo que se refirió que no le consta que venga desde ahí, pero le hace sentido, ya que, nadie de los que participan en la reunión ni exsocios salen beneficiados.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente comunicó que las declaraciones de Leonarda Villalobos –también involucrada en caso- terminaron y después de las 15:00 horas se entregará una vocería por parte del ente persecutor.