Caso audios: Director PDI dice que no hay antecedentes para vincular a otros funcionarios

El nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, acudió a la comisión investigadora del caso audios para abordar la situación al interior de la institución tras la formalización de Sergio Muñoz, acusado de filtrar antecedentes al abogado Luis Hermosilla y quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Tras la comisión, Cerna afirmó a la prensa que "hasta este momento, con la información que hay, no tengo antecedentes que permitan vincular en la filtración de la información a más funcionarios de la PDI. Teniendo esa información, no quepa la menor duda que voy a tomar las determinaciones con la rigurosidad y con la severidad que corresponde, pero en este momento no tengo más información".

Asimismo declaró que si bien el alto mando de la PDI se reunía periódicamente con Muñoz, hoy "no hay elementos que digan que esa comunicación se escapó de lo que es lo normal, lo protocolar, lo que es la operatividad normal".

"He pedido información y hasta ahora no tengo ningún indicio de que haya algo anormal, dentro de los flujos normales de información, dentro de los procesos investigativos y si a través del Ministerio Público también tomo conocimiento de algo, dispondré, pero hasta el momento no tengo información al respecto", puntualizó.

LAS RESPUESTAS A LOS DIPUTADOS

Cerna, además, aclaró dudas de los diputados sobre cómo funciona la transparencia al interior de la PDI, cómo se mueve la información y las medidas que se están tomando para evitar otro caso como el de Sergio Muñoz.

El diputado Miguel Mellado (RN), miembro de la instancia, cuestionó que "directamente yo lo que quería saber es si efectivamente él sigue con el mismo círculo de confianza que tenía el anterior director o no, no lo respondió. Tampoco respondió si había más sumarios porque dijo que si había una causa abierta el sumario se caía, entonces no era abierto. También hay un tema de investigación interna, tampoco respondió si lo estaban haciendo o no".

A lo que el director de la institución respondió que "es que qué podemos entender como círculo cercano, todo el alto mando tenía reunión con nuestro exdirector, pero no hay elementos que digan que esa comunicación se escapó de lo que es lo normal, lo protocolar, lo que es la operatividad normal".

"Si llego a tener conocimiento o logro establecer eso, tomaré las medidas más drásticas", subrayó.

En tanto, el diputado Boris Barrera (PC), también integrante de la comisión, valoró que "incluso en la parte más superior de la institución quería tomar medidas del secreto bancario y otras cosas más para resguardar el tema de la prioridad y la transparencia de la organización y creo que eso es súper importante, creo que una buena señal y ojalá pueda avanzar en eso".