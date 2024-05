Catalina Pérez ante Fiscalía: "Pensaba que Daniel Andrade se había retirado de Democracia Viva"

Al declarar en calidad de imputada ante la Fiscalía, la diputada RD Catalina Pérez volvió a negar participación y conocimiento previo de la arista Democracia Viva del escándalo de los convenios del Estado con fundaciones privadas.

Fuel el pasado 19 de abril cuando la parlamentaria oficialista compareció -acompañada de su abogado, Gonzalo Medina- ante los fiscales que indagan este caso, Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

Según reveló La Tercera, Pérez detalló en la instancia que, en el momento en que se le informó de eventuales irregularidades, Daniel Andrade -quien en era su pareja en ese momento y director ejecutivo de Democracia Viva- le negó que existiera algún problema.

"Antes de octubre (2022), Daniel me mencionó que tenía una reunión para trabajar con el Serviu o el Minvu en Antofagasta. (...) No me parecía nada raro, ya que Democracia Viva tenía reuniones con instituciones públicas o privadas (...) No supe nada más, Daniel no me contó que había sido favorecido con estos convenios", afirmó la parlamentaria.

En esta línea, dio cuenta en su testimonio que fue Romina Neumann, su exjefa de gabinete, la primera en advertirle de eventuales irregularidades.

"En enero de 2023, desde el equipo del diputado Jaime Sáez le señalan a mi jefa de gabinete de la época que tenía una preocupación por el trabajo de la fundación con el seremi de Vivienda, Carlos Contreras, ya que hacían cosas diversas a las que hacían habitualmente. (...) De ahí me contó Romina y me preocupé por este tema", aseguró Pérez ante los persecutores.

"Pensaba que Daniel se había retirado de Democracia Viva cuando entró a Defensa (en octubre de 2022), ahí me entero que todavía seguía siendo director ejecutivo", detalló.

LA DESIGNACIÓN DE CONTRERAS COMO SEREMI

Por otra parte, la diputada también abordó el nombramiento de Carlos Contreras –otro imputado en el caso- como seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, asegurando que ella no tuvo injerencia.

"La directiva de RD propuso los nombres para posibles candidatos para ser designados por el gobierno, dentro de los cuales estaba el de Carlos Contreras. Esa propuesta se entregó a Miguel Crispi, que formaba parte de la Subdere. En ese proceso no tuve ninguna participación, pero antes de resolverlo me consultaron por los antecedentes de Contreras y Gustavo Riveros, indicando que los conocía y que no me parecían malos candidatos", afirmó en su declaración a mediados de abril.

Pérez también les explicó a los fiscales que una vez le llegó la carta que advertía de "situaciones comprometedoras entre Democracia Viva y Carlos Contreras", ella se contactó con la directiva de RD y con la exsubsecretaria Tatiana Rojas (ex-RD).

"Se atribuía influencias por medio de su relación conmigo, que era la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Además, se hablaba de irregularidades en los convenios de Democracia Viva. Decido avisar a mi partido, hablo con la subsecretaria Tatiana Rojas y pongo esta información en conocimiento de la Contraloría como denuncia", comentó en su declaración, según consignó el medio antes citado.

Finalmente, reveló que Rojas "me señaló que estaba reuniendo antecedentes y elaborando un informe, y que hasta donde ella veía estaba todo en regla. Además, le pido una reunión a la directiva del partido y que se convoque a todos los involucrados".