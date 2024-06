Daniel Jadue tras quedar preso: "Me juzgan por nuestra gestión transformadora"

A los pocos minutos de que se decretara la prisión preventiva, el propio alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), reiteró su inocencia afirmando que apelarán a "esta medida desproporcionada".

En un breve tuit enviado luego de que se ordenara su prisión en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Jadue remarcó: "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar".

"¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!", cerró el alcalde comunista.

Pese a sus dichos, la audiencia -que se prolongó por cuatro días- no juzgó a Jadue, sino más bien fue la formalización de cargos por parte de la Fiscalía y la adopción de medidas cautelares, para proteger la investigación, por parte del tribunal.

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada! — Daniel Jadue (@danieljadue) June 3, 2024

"No es la cautelar que esperaba"

A la decisión judicial reaccionó también el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien afirmó que "no es la cautelar que esperaba" contra su compañero de militancia.

"Pero bueno, ella es la jueza y lo que viene ahora -sin darle más vuelta- es que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene: apelar a esta definición de cautelar y eso se hace ante la Corte de Apelaciones", afirmó el líder del PC.