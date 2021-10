Defensa de González Jure descarta malversación: Si hubo, debería tener un patrimonio un poco mejor

La defensa del ex general director de Carabineros Gustavo González Jure (2011-2015) tachó de "absurda" la acusación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que lo formaliza por malversación de caudales públicos cuando dirigía la institución.

Esta semana han sido imputadas seis personas en este caso, entre ellas Javiera Blanco, otrora subsecretaria de Carabineros -repartición que ya no existe-, quien el martes quedó con arraigo nacional y firma mensual.

A González Jure se le acusa que de más de 2.147 millones de pesos de gastos reservados que tuvo a su cargo, presuntamente sustrajo 1.181 millones y se apropió de 123 millones y de 4.000 dólares.

La audiencia se retomó este jueves con la exposición de su abogado, Pedro Orthusteguy, quien desestimó los cargos.

"Si estamos ante un general director que en su época malversó caudales públicos debería tener una situación patrimonial un poco mejor. Pero resulta que esta investigación se inicia en el 2017, cuando él ya ni siquiera es general director, y uno pensaría que si se malversaron dinero deberían estar en alguna casa, como ocurre en el caso de la Policía de Investigaciones", expuso el jurista.

Según sus argumentos, "eso no ocurre con el general González Jure (...) aquí no hay compras de vehículos, no hay compras de terrenos, no hay compras de casa, no hay incrementos en sus cuentas corriente, de ningún tipo".

"Por eso nos parece un absurdo la acusación de la Fiscalía", remató el defensor.

Posteriormente expondrá el abogado del ex general director Bruno Villalobos (2015-2018), Ángel Valencia, a quien se le imputa que de los 982 millones de pesos que tuvo a su cargo, sustrajo 606 millones y se apropió de 67 millones.

La Fiscalía pide para ambos la máxima cautelar, prisión preventiva. El abogado González Jure apuesta a que se decrete arraigo nacional, firma mensual o cualquier otra medida de baja intensidad que no implique privación de libertad.

También iba a ser formalizado esta semana el ex general director Eduardo Gordon (2008-2011), pero debido a una superposición de causas de su defensa, su audiencia fue reprogramada para el 22 de diciembre.