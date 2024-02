Exfiscal Guerra respalda decisión de separar investigación contra Crispi

El exfiscal Manuel Guerra descartó que el persecutor adjunto de Antofagasta, Cristián Aguilar, busque bajar el perfil a la investigación en contra del actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, al haberla separado del caso Democracia Viva.

La decisión de Aguilar generó cuestionamientos por parte de los diputados republicanos que ingresaron una querella acusando su participación, mientras que las defensas advierten que dicha acción legal no tiene sustento penal para avanzar.

Consultado al respecto, el exfiscal planteó que "mi impresión desde lo especulativo es que el fiscal Aguilar dijo: 'Tengo por una parte causas formalizadas, donde ya existe plazo de investigación y corre un plazo en mi contra, porque tengo que desarrollar las diligencias respecto de personas privadas de libertad a la brevedad, y tengo en paralelo una investigación más preliminar, donde todavía no avanzo tanto, y que se refiere a conductas distintas y por lo tanto, prefiero avanzar con mayor tranquilidad'".

"Yo creo que por eso fue que prefirió separar. No creo que esté minimizando ni otorgándole menor importancia a la actuación que eventualmente pueden haber tenido el señor Crispi, el señor Jackson o la señora Martínez", reflexionó.

Aguilar tiene previsto viajar a Santiago en los próximos días para tomar declaración a Crispi, el exministro Giorgio Jackson y la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez, todos en calidad de imputados.

LAS CAUTELARES DE ANDRADE Y CONTRERAS

Por otro lado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo "respetar" el fallo del Tribunal de Garantía de Antofagasta, que ayer martes ratificó la prisión preventiva del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.

La autoridad se pronunció después de que las defensas criticasen que sus clientes siguen bajo la máxima cautelar, mientras que imputadas en casos que consideran similares, como son Camila Polizzi -por la arista lencería del caso convenios- y Cathy Barriga -por presunto fraude al fisco en el Municipio de Maipú-, gozan de arresto domiciliario.

"Es una decisión del Poder Judicial, que es un poder autónomo del Estado. Quiero reiterar que para quien no tiene los antecedentes que tuvo a la vista el juez, es muy difícil entregar una opinión respecto a los fundamentos que tuvo para determinar una medida cautelar en un caso, y una distinta en el otro", apuntó.

Monsalve insistió que "no tengo esa información que sólo dispone el juez y por lo tanto, no me queda más que respetar las decisiones del Poder Judicial en esta materia".

Las defensas anunciaron que apelarán al fallo del juzgado, lo cual debería concretarse el viernes 28 de febrero.