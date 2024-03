Exministro de la Suprema: Tengo la impresión de que está escalando la corrupción

El exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas sostuvo en Cooperativa que -tras conocerse el rol del abogado Luis Hermosilla en designaciones del Poder Judicial- la corrupción está escalando o que por lo menos se han conocido con mayor detalle los casos de este tipo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cisternas planteó que "tengo la impresión que sí (está escalando la corrupción) o a lo menos se están conociendo con más detalle diferentes casos, lo cual me parece muy bueno. En esto la transparencia hace su aporte importante para que la comunidad tome medidas en contra de estos hechos tan lamentables".

"Yo no vi, pero uno sabe que hay gente que manda mensajes. Eso es algo que sucede en la práctica, el tema es cuánto influyen esos mensajes (...) eso es muy relativo, porque depende del receptor", añadió.

Para el abogado, "el juez tiene que tener un filtro, no necesita rechazarlo abruptamente de manera maleducada, pero sí él dice 'mire, esto me sirve o no me sirve', porque a veces pueden ser datos interesantes, importantes".

Sobre el rol de Hermosilla en las designaciones, Cisternas indicó que "tengo la impresión de que se le está asignando a un abogado determinado una fuerza para influir en las decisiones y yo no sé si los respectivos presidentes se dejan influir por determinada persona o es que reciben un conjunto de informaciones, unas buenas y otras malas, y las designaciones se hacen respecto de la coyuntura que se va dando".