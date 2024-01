Fiscalía pidió prisión preventiva contra Cathy Barriga

Este miércoles continuó en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, hechos presuntamente ocurridos durante su administración del municipio, entre 2016 y 2021.

La audiencia continuará este viernes, día en que se espera que el tribunal decrete medidas cautelares en contra de los acusados.

Son más de 30 mil millones de pesos los correspondientes al perjuicio económico, por lo cual el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también se hizo parte tras presentar una querella criminal contra la otrora jefa comunal y otros seis exfuncionarios municipales.

La fiscal Constanza Encina expuso hoy que este es "uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país", explicando que "el monto defraudado, por ejemplo, en el caso Democracia Viva, corresponde a 391 millones".

"Se trata de 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo e incluso 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa (de Antofagasta) Karen Rojo", complementó.

Por segundo día, la exjefa comunal debió enfrentar el asedio de la prensa antes de ingresar al recinto, permaneciendo por largos minutos al interior de su vehículo con su esposo Joaquín Lavín, quien fue mencionado durante la audiencia por su "injerencia" en el municipio.

El defensor de Barriga, el abogado Cristóbal Bonacic, comentó que "antes de esta audiencia de formalización nosotros habíamos revisado los antecedentes en la carpeta y llegamos a la conclusión de que no había ningún hecho constitutivo de delito. Después de la revisión de los hechos de la audiencia de formalización tenemos aún más la misma certeza".

"Si ustedes se dieron cuenta aquí no existe ninguna imputación de que ningún peso de la municipalidad haya llegado al patrimonio de mi representada o en familias cercanas, simplemente hay un cuestionamiento de cómo se debió haber administrado la plata, lo cual es discutible y en ningún caso puede constituir un delito ni menos el fraude al fisco", agregó.

La Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva para Barriga y otros involucrados como Ana María Cortes y Luis Japaz, mientras que ya se definió que la investigación se extenderá por 120 días.

ALTOS GASTOS EN EVENTOS MASIVOS

La fiscal Constanza Encina dio a conocer declaraciones de funcionarios que se encontraban preocupados por el déficit municipal y los altos gastos en realización de eventos masivos, como el denominado "Maipeluza".

De acuerdo a la investigación, la comuna acostumbraba a gastar 200 millones de pesos cada año en este ítem, pero Barriga desembolsó 741 millones en 2018 y un total de dos mil millones de pesos en la realización de "Maipeluza" mientras estuvo en el municipio.

El abogado defensor Cristóbal Bonacic cuestionó que "si la inversión lo hizo la señora Cathy Barriga, es despilfarro. Si la inversión la hace otro alcalde, entonces, por lo tanto, ya no es despilfarro. ¿Por qué podemos decir nosotros que una fiesta que dura 4 o 5 días, 300 millones de pesos, es exagerada? ¿O por qué esos 683 millones de pesos serían exagerados, tomando en cuenta el nivel, que son 5 días seguidos, y que además se cobraba una entrada que costaba 5.000 pesos? ¿Cuánto ese análisis que ha hecho el Ministerio Público respecto cuánto se financió por la venta de entradas, cuánto se financió con publicidad? Nada de eso, efectivamente, existe".

"Basta una simple revisión de otras fiestas de 18, de otras municipalidades. Por ejemplo, la Municipalidad de Lampa, que en su página web aparece 643 millones en el año 2022. Es decir, parece ser que cuando lo hace la señora Cathy Barriga, es un despilfarro absoluto", añadió el jurista.

Junto a esto, los trabajadores denunciaron haber sufrido amenazas por parte del círculo de confianza de Barriga.

La persecutora sostuvo que "todos los eventos y la organización de los mismos pasaba directamente por manos de la exalcaldesa Cathy Barriga. Tanto es así que dijo que ella elegía hasta el sabor del queque que se ponía en la reunión donde se discutía. Todo pasaba por la alcaldesa".

Citando las palabras de otra funcionaria, Encina dijo que "en relación a la pandemia, para nosotros fue 'bendita pandemia y estallido social', porque no se podían hacer más eventos masivos y ya con eso se estaba generando por fin un ahorro (...) con dejar de pagar cosas innecesarias podíamos enfocarnos en lo que debíamos".

🚨 EN DESARROLLO | Comenzó la 2da jornada de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y Ana María Cortés. Fiscalía presenta antecedentes que fundamenta la solicitud de PRISIÓN PREVENTIVA para ambas imputadas pic.twitter.com/ik4dMdDcd4 — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) January 17, 2024

MILLONARIO GASTO EN COLLARES

En la audiencia también se detalló que Barriga adquirió mil collares de la marca Swarovski, avaluados en 17 millones de pesos, los que permanecían guardados en su oficina y que fueron regalados a figuras políticas y del mundo del entretenimiento.

La fiscal Encina dijo que "testigos de la alcaldía declaran derechamente que esos collares fueron entregados directamente a la exalcaldesa, que los guardaba y los conservaba en una caja fuerte en el interior de su oficina. Ella los distribuía en la forma en que ella estimaba pertinente y ¿a quienes les llegaron? A diputados, ministros de Estado, muchos de los cuales lo consideraron indebido y los enviaron de vuelta".

Entre las personas que recibieron estos collares se encuentran el exalcalde Felipe Guevara, Marlén Olivarí y la diputada Carmen Hertz (PC).

A través de su cuenta de Twitter, Hertz precisó que "la cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Asimismo fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad".

La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas ( al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a… — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) January 17, 2024

ALCALDE DESESTIMA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Ante las acusaciones de Barriga de una "persecución política" en su contra, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, dijo que "hoy día a la política le sobran las recriminaciones cruzadas, las polémicas, que eso puede ser atractivo para pasar una mañana viendo televisión, pero no le mejora la vida a nadie, y mi rol como alcalde es trabajar por mejorarle la vida a la gente".

"Que la exalcaldesa diga lo que ella quiera, yo estoy convencido que cumplí mi deber como alcalde en la medida en que yo llego a administrar una institución pública, donde yo identifico que se cometieron delitos, tengo la obligación de poner esa información a disposición del Ministerio Público y esperemos que los Tribunales sentencien conforme a justicia", recalcó.

Vodanovic insistió en que "soy un convencido que la corrupción, venga de donde venga, hace muchísimo daño".