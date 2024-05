Formalización de Jadue: El lunes se resolverán las medidas cautelares

Este viernes se desarrolla en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la tercera jornada de la formalización del Ministerio Público a Daniel Jadue (PC), a quien le imputa los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, que presuntamente cometió cuando encabezada la ya extinta Asociación Chilena de Farmacias Populares.

Pese a que se preveía que en esta audiencia se determinaran las cautelares para tres de los ocho acusados, entre ellos el alcalde de Recoleta, la jueza Paulina Moya anunció que éstas se darán a conocer el próximo lunes 3 de junio.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicita la prisión preventiva para el excandidato presidencial, mientras que para los otros imputados ya se decretaron medidas menos gravosas, como firma periódica y arraigo nacional.

Aun así, las exposiciones de la Fiscalía y los abogados defensores sí culminarán esta jornada.

Hoy seguiremos entregando más elementos para nuestra defensa y develando que estamos frente a una clara interpretación política de la fiscalía, acerca de hechos que no constituyen delitos. Tenemos plena certeza de que hemos actuado de buena fe y siempre apegados a la ley! — Daniel Jadue (@danieljadue) May 31, 2024

Por su parte, el abogado defensor del jefe comunal, Ramón Sepúlveda, aseguró que la investigación de la Fiscalía apunta a hechos concretos, pero no a un entramado dedicado a defraudar.

"Lo que se dijo ayer fue que en 12 años nunca antes había habido una imputación y que lo que realiza la Fiscalía son imputaciones respecto a cuestiones puntuales. Acá se ha tratado de sostener que ha habido un entramado delictual, lo que no es real, y lo que se ha cuestionado en estas imputaciones son tres tratos directos: comprando prótesis auditiva y comprando glucómetro en otro caso. Esas son cuestiones que la Fiscalía de manera injustificada ha cuestionado", explicó el jurista.

"Acá no hay una administración completa, una administración en diversos actos, acá lo que se cuestiona son tratos directos. A eso me refiero con puntuales, que naturalmente ciertas personas desvirtúan y no entienden, pero nosotros creemos y confiamos que la jueza ha entendido y lo ha reiterado. No hay ningún hecho que a criterio de esta defensa configure delito alguno respecto al actuar del alcalde de Recoleta", complementó.

TOHÁ: DEMOSTRACIONES DE APOYO NO DEBEN CAMBIAR LA JUSTICIA

Sobre los cuestionamientos a las demostraciones masivas de apoyo de militantes comunistas al alcalde de Recoleta en el exterior del Centro de Justicia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que "hay personas que logran llevar apoyos a los tribunales, hay personas que no, pero eso no debe cambiar el funcionamiento de la justicia y debe siempre enmarcarse de tal manera de no generar presiones indebidas e inhibir de cualquier manera el ejercicio correcto de la justicia".

"De eso nos preocupamos nosotros y nos vamos a preocupar quien quiera que sea la autoridad que esté al frente", agregó.