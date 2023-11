Gobernador de Antofagasta acusa que círculo de Catalina Pérez intentó juntar platas para futuras elecciones

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que no cree en las declaraciones de Catalina Pérez, quien dijo que había informado al Ejecutivo sobre el convenio entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva -representada por su ahora expareja, Daniel Andrade- antes de que estallara públicamente en junio pasado.

La autoridad local acusó que la trama de los convenios en la región fue protagonizada por el "equipo de mayor confianza" de Pérez con fines electorales: el objetivo de estos era "ir juntando recursos para futuras elecciones" pues, según se rumoreaba en la zona, la legisladora quería postularse a senadora y Andrade a diputado.

Díaz recordó que decidió salirse de Revolución Democrática en 2019, época en la que ya observaba "acciones inapropiadas" de Pérez -cuya militancia está suspendida debido el escándalo de presunta corrupción-, las que comunicó en ese momento mediante los mecanismos internos del partido.

¿Cuál es la impresión que le queda finalmente de todos estos hechos, estas declaraciones, lo que ha dicho Contraloría, lo que se está investigando en el plano judicial?

"Lo que relata el informe Contraloría es que hubo un mecanismo de acción de las Seremis de Vivienda, un organismo centralizado, para poder ver cómo se adquirían recursos. Esto lamentablemente ocurre en Antofagasta en un grupo muy reducido, que era el equipo de mayor confianza de la diputada Catalina Pérez, donde -desde nuestro parecer- estaban buscando recursos para poder mantenerse en el poder y poder genera otro tipo de campaña. Yo me fui de Revolución Democrática por las diferencias que tenía precisamente en temas de probidad en contra de Catalina Pérez. Y me parece que las declaraciones que ella hizo y el daño que hicieron a la fe pública fue tremendo. Se usó esta situación que ocurría en las Seremis de Vivienda para ver cuál eran las actuaciones de fundaciones que tenían convenios con las Seremis y los distintos gobiernos regionales, y ahí se fueron detectando ciertas anomalías.

A mí en mi región incluso se me levantó cargos, se me dijo que estábamos malversando fondos, derivando recursos, que teníamos el mismo actuar que las Seremnis. Sin embargo, el informe de Contraloría hoy demuestra que eso no ha ocurrido. Las faltas que a mí se me plantean y que son mejorables, el mismo informe lo plantea, son faltas más bien administrativas, pero ninguna falta a la probidad, ninguna malversación de recursos, nada que requiera un sumario que sea derivado a la Fiscalía".

¿No hay descontrol en el uso de los recursos, no solamente en Antofagasta, sino a nivel general? Porque cuando usted dice que no hay nada que merezca una investigación, la Contraloría de lo que habla es de falta de un procedimiento para la selección de entidades, carencia de análisis de las competencias de las fundaciones, que no se exige el cumplimiento del trabajo ni la rendición de cuentas de transferencias, que son millonarias, no se sigue la ruta del dinero.

"Yo no he dicho que no haya falta de control, yo he dicho que la institucionalidad que tenemos nosotros, los gobernadores regionales, es derivada de lo que eran las antiguas Intendencias, y ahí puedo asegurar que en la antigua Intendencia había esta falta de control. Pero también puedo asegurar que los gobernadores electos, una vez que ingresamos, empezamos a levantar medidas de control, y esas van por generar unidades de preinversiones, análisis técnicos, que revisen los consejos regionales, que revise la Contraloría.

Yo creo que hay que separar la paja del trigo. Lo que ocurrió en las Seremis de vivienda fue efectivamente una derivación de recursos del Estado, saltándose el control de Contraloría, sin boletas de garantía, con fundaciones sin experiencia. Sin embargo, en los gobiernos regionales, las presentaciones de nuestros recursos pasan por la Dipres, por Contraloría, en el caso mío pasa por todo, pasa por Consejo Regional. Y además hay visaciones respecto a la entrega de recursos (...) con reglamentos que, por lo menos en mi caso, en mi región, fue validado por la misma Contraloría. Y aun así, hay espacios de mejora en los gobiernos regionales".

Hay problemas en el GORE de Los Lagos, del Biobío y del Maule, por mencionar tres de los más importantes.

"Hay problemas en esos Gores, y se tienen que mejorar e investigar. Pero de ahí a decir que hay un mecanismo de acción entre todos los Gores, eso no es correcto, porque en el mismo informe se exculpa de ese tipo de acción al Gobierno de Antofagasta y de O'Higgins".

"CATALINA PÉREZ QUERÍA SER SENADORA"

¿Cuál es la lectura que hace usted de las declaraciones de Catalina Pérez, que se producen meses después de la primera señal de que había irregularidades?

"Yo no creo en las declaraciones que hace Catalina, y yo la conozco de cerca. Yo estuve en Revolución Democrática y yo me salgo de RD por cuestionamientos a los actos de probidad que ella estaba haciendo con su grupo de cercanos. Aquí, desde mi opinión, lo que había era un intento de ir juntando recursos para futuras elecciones. Se comentaba en la región que ella quería ser senadora; que su pareja (Daniel Andrade) quería ser diputado; que la esposa del seremi (Carlos Contreras) iba de gobernadora; que su exjefa territorial iba de alcaldesa, y estaban buscando recursos y formas de estar en el terreno para poder hacer esos tipos de campaña.

Por el modo de actuar de Catalina, es muy difícil que ella no estuviera enterada de esto. Me parece que las declaraciones buscan exculparla solamente".

Usted dice que se dio cuenta que estaban desviando recursos, en función de esos propósitos, y usted se sale de Revolución Democrática, en una actitud ética. Pero del punto de vista administrativo y judicial, ¿usted hizo algún téngase presente en las instancias correspondientes?

"Yo lo hice, por lo menos, en los mecanismos dentro de Revolución Democrática. Yo me salí de Revolución Democrática el año 2019. Desde esa época es que yo veía acciones que eran inapropiadas. Y cuando llega este nuevo Gobierno y justo las personas más cercanas son nominadas en cargos de Seremis y de influencia, queda perfectamente claro el afán de querer establecer un cierto dominio y preponderancia de poder en la región".

¿Plata para campañas? ¿Tiene ejemplos concretos de aquello?

"En esa época yo tuve varias dificultades en lo que eran rendiciones de fondo y tengo denuncias que hice en Revolución Democrática, respecto de revisiones que querían que yo justificara y que eran temas de la Diputación. Tengo todos esos documentos de registro y que manifestaron un actuar. Desde siempre con Catalina tuvimos diferencias en Revolución Democrática en la región y por eso yo termino saliendo. En la región, a propósito de estos convenios, más o menos en el mes de junio, empiezan a correr unos correos de las personas que estaban vinculadas a la Seremi de Vivienda que hacían estas denuncias (...) y son correos que derivan a la Subsecretaría de Vivienda. Entonces, yo buscaría esos correos porque ahí es donde se levanta este caso. Ahí es donde efectivamente se ponen en conocimiento del Gobierno lo que ocurrió".

El gobernador Ricardo Díaz, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.

"PRESUPUESTO 2024 QUITA ACCIÓN A GOBIERNOS REGIONALES"

¿Cree que esto de los convenios le pegó muy duro al discurso de la descentralización? Hay una queja de usted respecto del Presupuesto, pero cuando se les pasa platas y vemos lo que ha ocurrido con estos contratos de trato directo que están siendo investigados por la Justicia, ¿no hay una suerte de crisis en ese debate de la descentralización?

"Lo que pasa es que hay que asumir que hay parlamentarios y hay personas que no creen en la descentralización derechamente, y que utilizaron esto para poder asestar un golpe al proceso, que es bastante débil. ¿Por qué el Gobierno Regional de Los Ríos, por ejemplo, que pasa todo por Consejo Regional, y que no tiene ninguna denuncia, tendría que pagar los platos rotos por lo que pasó en otras tres regiones que están siendo investigadas? ¿O por qué cuando ha habido desfalco, por ejemplo, en Carabineros, nadie pidió la disolución y bajarles las competencias? ¿O por qué cuando ocurren los casos en el municipio de Vitacura, nadie pide cuestionar a los municipios en general? Pero con los gobiernos regionales, por lo que pasa en unos pocos, con algunos pocos convenios, sí pasa esto, para tratar de bajarles la capacidad de acción".

¿No teme que les pase lo mismo con lo de las atribuciones que se les ha prometido traspasar y que podrían estar en cuestión?

"Pero si eso está pasando con la Ley de Presupuesto de este año. Tal como fue anunciada, es quitarles acción a los gobiernos regionales, acciones que están garantizadas por la ley constitucional que define qué es lo que puede o no puede hacer un gobierno regional. O sea, a través de una Ley de Presupuesto se intenta bloquear el accionar de los gobiernos regionales porque hay personas interesadas en que la descentralización no avance. Y se ha ocupado este caso de convenios.

¿Cuántas fundaciones están cuestionadas? Son alrededor de 24 que están en investigación, de un universo 120.000 fundaciones. Se han cuestionado todas las fundaciones. Se les han puesto trabas de acción a Bomberos, a la Teletón. Se han puesto trabas de acción para trabajar con aquellos atletas que han sido seleccionados y han ganado medallas en los Panamericanos. Se ha levantado todo un tinglado de cuestionamiento a los gobiernos regionales sobre la base de pocos casos. Y eso es lo que preocupa".