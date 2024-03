Hernán Larraín: No recibí nunca una solicitud de Luis Hermosilla sobre nombramiento de jueces

El exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI), que ejerció el cargo durante todo el segundo mandato de Sebastián Piñera, descartó que el cuestionado abogado Luis Hermosilla haya tenido influencia en nombramientos relativos al Poder Judicial, sospecha levantada hace pocos días a raíz del caso "audios".

La versión sobre una presunta injerencia del jurista surgió luego que Ciper revelara conversaciones de Jean Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, y de Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, con Hermosilla. "No tengo chats con él ni le pedí gestiones a mi nombre", ha aclarado Matus al respecto.

A través de una declaración, Larraín aseguró que Hermosilla nunca intercedió ante él en favor de algún nombre.

"En cuanto a la influencia que dicho abogado pudiera haber ejercido en los nombramientos efectuados en la segunda Administración del Presidente Piñera, donde me desempeñé como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante los cuatro años de su Gobierno, puedo señalar que no tengo antecedentes que aportar, que no sea señalar la práctica histórica por la que terceros hacen llegar sugerencias por distintos medios durante el proceso correspondiente", explicó.

"Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas", puntualizó.

Relevó en ese sentido que "la responsabilidad empleada en esta tarea significó que no hubiera cuestionamientos a nuestro proceder".

Según La Tercera, en 2021 Hermosilla intentó influir en los nombramientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de que no asumieran las ministras Carola Brengi y Paula Merino -quienes hoy sí integran el tribunal-. Pero la cartera de Justicia le hizo saber la molestia a La Moneda, incluso al entonces Presidente Piñera, por los intentos del penalista de intervenir para favorecer nominaciones distintas a las propuestas por el ministerio.

En su período como ministro, Larraín llevó adelante las tratativas para crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, para magistrados y fiscales, como un órgano autónomo. En abril del 2021 propuso una reforma constitucional para modificar el mecanismo, que sigue sin avance en su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.