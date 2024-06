Jadue desde la cárcel: "La solidaridad y el cariño me dan fuerza para resistir"

La Municipalidad de Recoleta difundió este miércoles un "escueto, pero emotivo mensaje", escrito "de puño y letra" por el alcalde Daniel Jadue, quien desde el lunes se encuentra en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, tras ser formalizado por cinco delitos de corrupción.

"Compañeros y compañeras, amigas y amigos, agradezco de corazón la solidaridad y el cariño (enviados) que me dan la fuerza para resistir este trance...", señala la misiva, escrita en tinta roja.

"Estoy tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán", añade el excandidato presidencial del Partido Comunista, que firmó sólo con su nombre, Daniel.

Según explicó el equipo de prensa municipal, este mensaje fue enviado al exterior a través de "personas que hoy lograron visitarlo, y es la primera comunicación personal que se conoce" del jefe comunal, aunque el mismo lunes, minutos después de dictarse el encarcelamiento, se publicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!