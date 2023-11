Leonarda Villalobos reconoció haber grabado audio donde Hermosilla confesó pago de coimas

La abogada Leonarda Villalobos reconoció haber grabado el polémico audio en el que Luis Hermosilla aseguraba haber pagado coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según publicó Diario Financiero, Villalobos declaró por más de 10 horas, oportunidad en la que dijo haber grabado el encuentro en el que también participó Daniel Sauer.

La abogada aseguró que el audio fue solamente entregado a una persona -aunque se desconoce su identidad- y de manera gratuita.

Junto a esto, Villalobos desestimó la existencia de un soborno y precisó que se trató de una estrategia para obtener dinero de Sauer, el que fue utilizado en su defensa.

HERMOSILLA ESTÁ "MUY GOLPEADO"

El abogado de Hermosilla, su hermano Juan Pablo, comentó este viernes que su defendido está "muy golpeado, ustedes se imaginarán que esto ha sido un torbellino. Yo creo que fuera del 'kiotazo' en su momento nunca antes había ocurrido una cuestión así, es tremendo".

"Yo les pido que entiendan una cosa a favor de mi hermano y voy a hablar en primera persona, a mí me pasa en reuniones en mi oficina con clientes, que es un espacio tan seguro, como la casa de uno, o más seguro, porque está el secreto (profesional), que uno de repente puede decir cosas más inapropiadas, a lo mejor yo puedo hacerme el choro con un cliente, mostrar que soy mejor que otro abogado, pasan cosas ahí privadas", argumentó.

Hermosilla continuó diciendo: "Imagínense que a todo abogado que está conversando un caso complicado le pongan una grabación sin conocimiento de él y además se filtre por la prensa, imagínense las cosas que encontraríamos".

"Yo no conozco otro caso similar, todo indica que hay un tercero que le paga a una persona que es abogado para que grabe una reunión, para que ese tercero, que es de interés contrario, con el cual están peleando, tenga acceso a eso", dijo.

El abogado planteó que "yo no sé si eso es una prueba lícita o no, nosotros no vamos a argumentar en esa línea, pero puede haber un problema y hay que moverse con cuidado en torno a esas cosas. Nosotros no lo vamos a hacer porque queremos que se investigue y que avance la investigación".