Siete años de investigaciones por financiamiento ilegal de la política dejan sólo 23 condenados

La Fiscalía Nacional publicó el domingo un "Informe de Investigaciones por Financiamiento Irregular de la Política", que resume la situación procesal de los casos Penta, SQM, Corpesca y Asipes.

El documento, de 24 páginas, fue elaborado por la Unidad Especializada en Anticorrupción de Ministerio Público y detalla el estado de las causas hasta septiembre, además de la situación de cada imputado y las penas solicitadas.

El recuento muestra que los siete años de investigaciones sobre financiamiento político ilegal (iniciadas en mayo de 2013, con el caso Corpesca; 16 meses después se abrió el caso Penta, más mediático) han dejado a sólo 23 personas condenadas, pero ninguna de ellas en un juicio oral.

La inmensa mayoría de los imputados -más de 300- han sido sobreseídos, se han acogido a suspensiones condicionales del procedimiento o han librado porque la Fiscalía ha resuelto no perseverar en las acusaciones contra ellos.

CASO PENTA

-Condenados en procedimiento abreviado: Cinco, entre ellos Jovino Novoa y Pablo Wagner, y los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín.

-Suspensiones condicionales: 15, entre ellos Alberto Cardemil, Laurence Golborne, Iván Moreira y Pablo Zalaquett.

-Acusados en espera de juicio oral: 15, incluidas personas naturales y jurídicas

-Sobreseimientos: Seis, entre ellos el ex senador Carlos Bombal y el ex diputado Felipe de Mussy.

-Decisión de no perseverar: 35.

-Archivo provisional: 26 personas, entre ellas el ex ministro Andrés Velasco y la senadora UDI Ena von Baer.

CASO CORPESCA

-Condenados en procedimiento abreviado: Ocho, entre ellos el ex gerente general de la pesquera, Francisco Mujica.

-Acusados en juicio oral: Cuatro, entre ellos la ex diputada Marta Isadi y el ex senador Jaime Orpis.

-Decisión de no perseverar: 11, entre ellos el senador Carlos Bianchi, el senador Alejandro García-Huidobro y los ex senadores Antono Horvath, Fulvio Rossi y Hosaín Sabag.

-Sobreseimiento: Seis personas.

-Suspensión condicional del procedimiento: Ocho personas.

CASO ASIPES

-Decisión de no perseverar: 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el ex diputado Cristián Campos, el diputado Frank Sauerbaum, el ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico y la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

-Sobreseimiento definitivo: 15 personas naturales y jurídicas, entre ellas el senador Carlos Bianchi, el fallecido senador Antonio Horvath y el ex ministro Pablo Longueira.

CASO SQM

-Acusados a la espera de juicio: Siete, entre ellos el ex gerente Patricio Contesse, Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner y Pablo Longueira.

-Condenados con procedimiento abreviado: 10 personas, entre ellas la ex contadora de la campaña de Eduardo Frei Clara Bensán, el ex presidente del PRI Humberto de la Maza, el ex vicepresidente RN Claudio Eguiluz, el operador polítio Giorgio Martelli y Sebastián Pizarro (hijo del senador Jorge Pizarro).

-Decisión de no perseverar: 17, entre ellos el ex director del Museo de Derechos Humanos Ricardo Brodsky, el ex presidente de Enersis Jorge Rosenblut y el ex director del SII Michel Jorrat.

-Sobreseimiento: 58 personas, entre ellas Francisco Frei Ruiz-Tagle, José Tomás Longueira, hijo de Pablo Longueira, también sobreseído; el senador Jorge Pizarro, el ex senador Fulvio Rossi.

-Suspensión condicional: 129 personas, entre ellas el ex diputado Gustavo Alessandro Balmaceda; el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán, Michel Jorrat, Jorge Rosenblut, el diputado Cristóbal Urruticoechea y la empresa SQM respecto al delito de soborno.

El domingo, en El Mercurio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, comentó la publicación de este informe y adelantó que "en Corpesca deberíamos tener veredicto cerca del plebiscito".

A la vez, señaló: "En este tiempo se ha instalado una información absolutamente falsa. Es mentira que yo haya negociado o siquiera conversado con los senadores, al momento de mi designación, el futuro de (las causas por) las platas políticas. Miente quien lo afirma".

